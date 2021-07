Mujer viajó 550 kilómetros para denunciar a su esposo: en su pueblo la ignoraban

Una mujer viajó entre Ayacucho y Lima, a 556 kilómetros de distancia y 8 horas en bus, para presentar una denuncia en contra de su esposo a causa de las múltiples agresiones de las que son víctimas ella y sus hijos. La mujer tomó esta decisión luego de denunciarlo cinco veces en su pueblo de origen, en la provincia de Sucre. Ahí nunca ni siquiera lo detuvieron.

Según publicó el diario peruano La República, la mujer ya denunció cinco veces a Donald Ayala Yayire en la comisaría de su pueblo, ubicado en el departamento de Ayacucho. Pero las autoridades no hacen nada al respecto. Es por eso que solicitó ayuda para trasladar a sus hijos a Lima. Así que tomó la decisión de viajar ocho horas hasta la capital del país.

La señora recalcó que ya impuso cinco denuncias contra Ayala en la comisaría de Ayacucho, pero el hombre no acude a sus citatorios e intenta con bastante éxito evadirlas. Ahora teme por la seguridad de sus hijos, ya que se quedaron con él. “El día 1 (de julio) me maltrató a mi hijo y a mí, psicológicamente y físicamente. Estoy quince días aquí para que me ayuden y me apoyen”, dijo.

Mujer se queja de autoridad

Se quejó la mujer que las autoridades en Ayacucho “se quedan, no nos hacen respetar y es por eso que vengo acá, para que me apoyen con la denuncia que estoy haciendo a mi esposo”, relató en una entrevista con La República. Dijo que la Defensoría de la Mujer ya tomó su caso. Ahora espera que se le pueda dar seguridad y la ayuden a trasladar a sus hijos a Lima.

“Con él vivo 12 años y siempre me ha agredido, tengo denuncias desde antes. En la provincia de Sucre (departamento de Ayacucho) se quedaba la denuncia. Mis hijos siguen en Ayacucho. Estoy aquí. Me escapé para hacer una denuncia contra él. Tiene hasta cinco denuncias”, agregó.