Paris disparó contra doctora Izkia Siches durante la interpelación en la Cámara

Enrique Paris, el ministro de Salud, aprovechó la interpelación a la que tuvo que comparecer este martes 20 en la Cámara para lanzar una crítica indirecta a Izkia Siches, la presidenta del Colegio Médico. Paris recibió la interpelación del diputado RD Miguel Crispi. Al final de la sesión, el proyecto de acuerdo para manifestar preocupación por la pandemia fue aprobado por 60 votos a favor.

Los dardos que lanzó Paris contra Izkia Siches y el Colmed ocurrieron cuando el diputado Miguel Crispi arremetió por el caso de la Clínica Las Condes. En ese sitio hace dos semanas estalló un escándalo luego de que se supo que el presidente del directorio, Alejandro Gil, recibió una tercera dosis de Pfizer. Esto pese a que no existen normas para inocular por tercera vez en Chile.

Crispi le recordó a Paris que el Presidente Sebastián Piñera y los exministros de Salud Jaime Mañalich y Emilio Santelices tuvieron vínculos con la Clínica Las Condes. Incluso, reveló Crispi, Paris también tuvo el cargo de director de la clínica. “¿Hay algún conflicto de interés con la Clínica Las Condes?”, le lanzó el parlamentario de Revolución Democrática.

Paris respondió así: “En primer lugar y con todo respeto. Sí, yo fui director de la Clínica Las Condes, señor diputado. En representación de los médicos de la clínica. Elegido voluntariamente y por votación universal dentro del cuerpo médico. Me llama la atención que el Colegio Médico no ha defendido a sus médicos. Porque no he escuchado de ninguna, ninguna, querella ni llamado de atención ni una recriminación ética en contra de esa clínica por parte del Colegio Médico, que ha maltratado también a sus médicos”, dijo Paris. Con eso dejó implícita la ausencia de la doctora Izkia Siches de la polémica.

Paris da más datos

Además, Paris reveló que “estamos querellados contra la Clínica Las Condes porque ellos no quieren firmar el convenio con Fonasa. Tenemos la plata depositada. Al crear la red de salud se fijó el mismo valor a todas las UCI, públicas o privadas. Y ellos no quieren firmar porque piensan que va en detrimento de su patrimonio”.

Junto con eso, Paris dijo que “anunciamos el cierre del vacunatorio si se demuestra que actuaron mal. Y no solamente supimos nosotros porque hubo una denuncia de las enfermeras y los auxiliares, sino porque el registro nacional de inmunización está tan bien hecho que de inmediato dio la alarma de que se utilizó mal una vacuna. Se utilizó mal, además, una Pfizer que estaba destinada a un niño”, dijo Paris.

Luego tuvo tiempo para cuestionar al propio Crispi: “No está bien informado, porque no sólo tenemos un sumario sanitario, sino que hicimos una denuncia a la Fiscalía en contra del señor que usó mal una vacuna. Todo lo que resulte del sumario o la investigación será comunicado. La clínica corre el peligro no de que se le cierre el vacunatorio, no podemos hacer eso, sino de que no se le entreguen más vacunas gratuitas”.