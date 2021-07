“Vergüenza es robar”: periodista responde a burlas por vender empanadas y sándwiches

Una periodista boliviana enfrentó las críticas y burlas que recibió por vender empanadas y sándwiches en la vía pública.

Karla Beahed Villaroel Vaca recorrió los exteriores de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en Santa Cruz de la Sierra ofreciendo los alimentos a las personas que se encontraban en el lugar para vacunarse contra el covid.

Ante esta situación, una amiga le escribió un mensaje por WhatsApp, el cual ella dio a conocer a través de una publicación en Facebook.

“¿Qué pasó Karla el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?”, fue el escrito que recibió acorde a lo informado por el portal Vistazo.

“No me da vergüenza, sin miedo al éxito!”, respondió en tanto la periodista.

En la publicación en tanto, la joven señaló que “ahora yo le digo a ustedes pues no, esa no es la cuestión si da plata o no. Lo que importa son las ganas de salir adelante”.

“Vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. Eso es vergüenza!”, expresó.

De igual manera, afirmó que “amo mi trabajo, orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago!”.

Posteriormente en conversación con la radio El Deber, Villarroel señaló que su madre inició la venta de empanadas, pero luego dejó de hacerlas. Tras esto, su hermana siguió con el negocio.

Ella en tanto ayudó a su hermana luego de hacer justamente una cobertura en el citado local de vacunación.

“Ese día llegué de mi trabajo y para ayudar a mi hermana le dije que vendamos empanadas en la EMI, que está a tres cuadras de mi casa. Entonces ella me pregunta si me daba vergüenza y le dije que no, y que yo haría sándwiches”, indicó.

La periodista relató que varias personas la reconocieron, pero que eso la ayudó para vender más.

“A quienes me reconocieron, les pedía que me compren y así vendí todo, hasta los refrescos de canela que hice“, remarcó.

Cabe mencionar que la publicación de la joven se volvió viral, recibiendo más de 31 mil likes.