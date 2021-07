Joven estuvo nueve meses en prisión por cortar un trozo de sandía en una verdulería

Un joven mexicano estuvo nueve meses en la cárcel tras ser acusado de tentativa de robo con violencia, tras cortar un trozo de sandía.

Según informa el diario El País, Uriel Núñez llegó el 5 de octubre de 2020 a una verdulería en la localidad de San Salvador Atenco.

El hombre de 24 años apareció en el lugar en estado de ebriedad y le consultó a la vendedora si le podía dar una fruta, recibiendo una manzana. Tras esto, se quedó observando una sandía y la partió con un machete, el cual había utilizado trabajando sacando hierba en el campo de un tío. Luego de esto, tomó un trozo.

“Yo pasé a pedirle una manzana a la muchacha que estaba despachando, se la pedí por favor, la palabra con la que se piden las cosas, ¿no? Y cuando iba saliendo, como iba inconsciente, no estaba en mis cinco sentidos, me quedé mirando la sandía y la empecé a machetear”, expresó.

Hasta el lugar llegó de inmediato el abuelo del joven, quien comenzó a retarlo y le quitó el machete. Sin embargo, minutos después apareció la policía y lo detuvo.

Luego de su arresto, la madre de Núñez pasó dos días y ocho horas sin tener noticias de su hijo. Acorde al medio, el hombre nunca tuvo derecho a una llamada, le quitaron su dinero e identificación, fue trasladado a una cárcel, ingresado a una celda y pasó 15 días durmiendo en el suelo.

En ese sentido, no fue hasta que tuvo la primera audiencia que se enteró del por qué estaba detenido.

Acorde a la policía, el joven había había amenazado a la vendedora y le había pedido su dinero. Esto fue negado tanto por él como por su madre, quien aseguró que la vendedora también desestimó que le habían robado.

“Hasta cuando fui a ver a la señora Nancy se puso muy mal, se puso a llorar: ‘No, yo no quería eso pa su hijo’, ‘no, pues yo la voy a apoyar en todo, a ver cómo le hacemos para sacarlo, cuenta conmigo’, ‘no, no me robó nada’. Yo le dije: dime si te robó, pegó o amenazó. ‘No, señora, nada de eso”, relató la progenitora.

Finalmente, el joven salió en libertad el pasado 22 de junio, luego de acogerse a una ley de amnistía firmada por el presidente Andrés López Obrador, la cual es para acusados de delitos menores.

Eso sí, fue multado por 86.680 pesos mexicanos, los cuales debía pagar a la vendedora de la verdulería para salir de prisión, dinero que no tiene.

Sin embargo, la mujer firmó el documento asegurando que le habían pagado, por lo que se decretó la libertad de Núñez.