Tere Marinovic se lanzó contra Linconao por hablar en mapudungún: “No pierde la oportunidad de hacer show”

La constituyente Tere Marinovic, no ha tenido una mañana tranquila en la Convención, no ha estado nada fácil.

De acuerdo a la exposición que ella misma ha hecho en sus redes sociales, “Constituyentes diciendo que los derechos humanos sólo pueden ser violados por agentes estatales. O sea, las personas solo tienen derechos, a veces…”.

En medio de esta discusión sobre los derechos humanos, Marinovic criticó el actuar de la machi Francisca Linconao.

“Constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”, precisó.

“Me llaman “racista” y “clasista” por criticar a Linconao. Lo cierto es que la critico por prepotente, no por mapuche”, interpeló.

La constituyente asegura con posterioridad que el vicepresidente de la mesa, “permite me interpelen por un tuit mientras se delibera sobre las comisiones, pero cuando se quiere responder, lo impide diciendo que esos “temas” no forman parte de la deliberación. Juzgue usted!”.

Y sentencia: “cuando al fin me dan la palabra, los gritos no me dejan hablar y no me computan los minutos en que se me desconoció ese derecho, apagándome el micrófono”.