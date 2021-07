Mujer perdió ticket de estacionamiento y se acostó en el suelo tras negarse a pagar la multa

Una mujer que perdió el ticket de estacionamiento, se acostó en el suelo y se negó a pagar la multa que le cobraban para poder retirar su automóvil.

El hecho ocurrió en un centro comercial en Sonora en México. Allí Guadalupe Quiñones relató lo acontecido a través de Facebook, en donde además compartió fotografías.

“Aquí estoy en galerías mall no me han dejado salir con mi carro porque perdí el boleto y no les quiero pagar $200. Les hice consumo y les mostré los papeles de mi automóvil y pues que va a pasar? Exijo que me dejen sacar mi carro y una disculpa por parte de galerías mall”, afirmó.

“Yo pienso que aquí voy dormir, ya no solo quiero sacar mi carro sino exijo una disculpa de parte de galerías mall. Ya llame tres veces al 911 y vino la patrulla pero dijeron que ellos no podían hacer nada”, expresó.

Luego subió otra publicación, en donde aparece acostada en el suelo del lugar. “¿Alguien me puede traer un catre y una almohada?”, escribió.

Finalmente, tras darse cuenta que la mujer no iba a pagar la multa y que al parecer de verdad iba a dormir allí, el centro comercial la dejó retirarse sin cobrarle nada y le permitió sacar el vehículo.

Por último, compartió boletos de tiendas para demostrar que efectivamente había ido a comprar al centro comercial.