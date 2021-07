Actor de doblaje fue hospitalizado por un infarto y le pidieron que hiciera la voz de Shrek

El actor de doblaje Alfonso Obregón Inclán fue internado en un hospital tras sufrir un infarto.

El mexicano es conocido por hacer la voz de personajes como Shrek, Bugs Bunny, Kakashi Hatake de Naruto y Fox Mulder de Los Archivos Secretos X.

En ese sentido, el intérprete dio a conocer a través de redes sociales una singular situación que vivió en el recinto.

“Llegar al hospital con un infarto y que te digan: ‘Háblenos como Shrek no tiene’… Perdónenme, pero no voy a contestar en un rato”, expresó.

Llegar al hospital con un infarto y que te digan håblenos como Shrek no tiene …. Perdónenme pero no voy a contestar en un rato. Publicado por Alfonso Obregon Inclan en Martes, 13 de julio de 2021

Tras su publicación, los usuarios manifestaron preocupación por su estado de salud, además de una posible negligencia. Ante esto, Obregón aclaró la situación.

“Quiero aclarar algo por aquello de los malentendidos. Llegué al hospital, me recibieron, me atendieron y me estabilizaron. Ya después me dijeron que les hablara como Shrek, como Buggs, como Kakashi. Nunca, repito nunca fue inoportuna o irrespetuosamente. Siempre fue con mucho cariño y admiración”, remató.