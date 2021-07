Daniel Jadue atribuye derrota en primarias a su propio partido: iba un paso atrás

Daniel Jadue, el derrotado precandidato presidencial del PC, realizó la tarde de este miércoles una dura autocrítica a su partido –sin mencionarlo– cuando explicó las razones de por qué no pudo obtener la victoria en las elecciones primarias de Apruebo Dignidad. En éstas, el ganador fue el abanderado del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric, que obtuvo un millón de votos.

En una conversación con César Abueid, transmitida a través de Facebook, Jadue también dijo que él cree que el mundo socialista votó en la primaria, apoyándolo a él o a Gabriel Boric. “Lo único que les falta es bajar la candidatura. Claramente la candidata socialista ya no es candidata a nada”, lanzó Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta.

En una larga exposición, Daniel Jadue dijo que “lo que tenemos que entender es que una izquierda que no logra movilizar al pueblo, que dice representar, no tiene que gobernar. Tenemos que hacernos cargo de nuestras propias debilidades”, señaló el derrotado candidato.

Luego recordó que “presentamos un programa que por primera vez en mucho tiempo hizo resurgir la esperanza de transformaciones. Pero a quienes iba dirigido ese programa no se levantaron a votar. Sencillamente no se levantan a votar”, dijo. Enseguida lanzó sus dardos: “Falta una autocrítica muy grande de las izquierdas y de la izquierda en particular. Parece que no estamos haciendo el trabajo en la base, salvo honrosas excepciones. Pero no lo estamos haciendo, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Y ese es un error nuestro”, dijo.

Más adelante añadió que “muy pocos han sacado algunas cuentas. Es el mejor resultado que un candidato de izquierda real ha obtenido en la historia de Chile en los últimos 100 años. Nadie lo puede negar”. Pero a continuación dijo que “el tema relevante es que nuestro comando funcionó dos meses y catorce días. Con esto estoy haciendo una autocrítica súper fuerte. Habitualmente los partidos y las organizaciones van adelante del pueblo, un paso adelante. Aquí las organizaciones políticas fueron un paso atrás. Entonces, el pueblo de Chile empezó a poner esta candidatura sobre la mesa hace dos años y los partidos políticos la terminan asumiendo dos meses y catorce días antes”.

A eso le sumó que “muchos se dejaron llevar con las caricaturas. Eso es un problema nuestro, no de los que intervinieron nuestra primaria. Por ejemplo, yo creo que el PS ya participó en la primaria. Por nosotros y por Gabriel. Se dividieron. Lo único que les falta es bajar la candidatura. Claramente la candidata socialista ya no es candidata a nada”.