José Antonio Kast le pide a Sichel que rectifique su opinión de Pinochet: “El peor es Allende y ahora le sigue Piñera”

José Antonio Kast se lanzó de lleno a la lucha presidencial y lo hizo con un llamado explícito al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, a quien le recomendó rectificarse de su opinión respecto que Augusto Pinochet era “el hombre más malo del mundo” y el “peor presidente en la historia” de Chile.

“Creo que él se equivocó en su apreciación y claramente el peor es (Salvador) Allende y ahora lo sigue, por los palos, (Sebastián) Piñera, del cual Sichel fue ministro. Creo que hay que darle un tiempo para reflexionar y meditar sobre lo que dijo y también que analice resultados de un gobierno y el otro”, aseguró el candidato del Partido Republicano en entrevista con la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.

En la misma, Kast indicó que el resultados de las primarias presidenciales de Chile Vamos e incluso la de Apruebo Dignidad, que dio como ganador a Gabriel Boric, favorecen su candidatura derechista.

“Esperaba un resultado distinto, porque las encuestas habían señalado que (Daniel) Jadue y (Joaquín) Lavín eran los que podían ganarla. Eso generaba en el sector de centro y de la derecha un temor mucho más importante del que veo hoy. Al ganar Boric, que no es de centro, sino que es el continuador de la propuesta de Jadue, y al ganar Sichel, que es más de centro, se abre una oportunidad mucho mayor a lo que yo represento”, reflexionó.

“Siempre he señalado que saliera Sichel o Lavín en Chile Vamos era bueno, siempre y cuando, ambos y yo, tuviéramos conciencia de que el adversario está en la izquierda radical, que está representada hoy por Boric. Me imagino que en los debates presidenciales podemos tener más puntos de coincidencia con Sebastián Sichel para desenmascarar a la izquierda radical y también con la izquierda más moderada que representará Yasna Provoste, que hoy ve más complicada su opción con un PS, que en su momento quería pactar con Jadue. Entonces, me acomoda bastante una primera vuelta con Sichel, en la medida que tengamos claros que el adversario está en la izquierda y no en los sectores que representamos”, profundizó el candidato Republicano, que en un comunicado de su partido, pidió que Chile Vamos le diera libertad de acción a sus adherentes para que puedan votar por él en las elecciones de fin de año.