Negrita desató duro intercambio entre Marcela Vacarezza y exconcejal de Providencia

La Negrita es una galleta que desata pasiones. Era. Qué duda cabe. En las últimas horas no sólo aparecieron decenas de twitteros hablando sobre el reemplazo de su nombre, que decretó Nestlé. Ahora también la gente se empezó a pelear por lo que dicen o no dicen sobre la Negrita.

En este caso fue por la Rubia, otra galleta que dejó de existir hace algún tiempo. La que lo recordó fue Marcela Vacarezza. “Ya no existe la ‘Rubia’. Ahora eliminan la ‘Negrita’. Me hacen desaparecer parte de mi infancia. No podemos estar tan estúpidos…con respeto”, escribió la exconductora televisiva.

Sin embargo, lo que dijo al respecto no se lo tomó bien el exconcejal de Providencia Jaime Parada. “Lo estúpido es creer que parte de tu infancia desaparece con un cambio de nombre. Espero no te traumatice tamaño sacrilegio”, le escribió el activista LGBT+ y autor del libro “Yo, Gay”.

Vacarezza le devolvió la atención a Parada. “Cada día me convenzo más que lo único que no tiene límites es la estupidez. No se sienta aludido. Es sólo una reflexión que se me vino a la cabeza cuando usted nombró la palabra. Saludos”, fue lo que escribió este miércoles 21, dando por su parte por cerrada la discusión. Aparentemente.