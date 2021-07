Niña de dos años muere sofocada dentro de un auto porque su cuidadora se olvidó de sacarla

Una niña de dos años murió sofocada en el interior de un automóvil luego que su cuidadora la dejara por siete horas olvidada en el vehículo.

El trágico hecho sucedió el pasado viernes en Homestead, una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, cuando Juana Pérez-Domingo, una niñera de 43 años, debía llevar por la mañana a la menor a una guardería, algo que finalmente no realizó ya que decidió dirigirse a su casa, olvidando a la niña en el auto.

La policía detuvo a la mujer bajo los cargos de homicidio agravado, quien este miércoles fue puesta en libertad, previo pago de una fianza de US$50 mil, mientras dure el proceso judicial que debe enfrentar por la muerte de la niña, quien perdió la vida tras sofocarse en el interior del vehículo en un día en que las temperaturas alcanzaron los 35 grados celsius.

La madre de la menor, Elvia Méndez, contó a Telemundo 51 que su hija fue encontrada alrededor de las 15:00 horas por rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, quienes la trasladaron de urgencia hasta el Hospital Bautista de Homestead, donde personal médico constató su muerte.

La niñera Juana Pérez-Domingo insiste en que la muerte de la niña fue accidental.

“Yo salí del trabajo a las 15:00 horas y la llamé (a la niñera) a las 15:11 horas y no me contestó. Después la llamé otra vez, a las 15:35 horas, y no me contestó otra vez. La llamé dos veces más y por fin me contestó ella, me dijo que ‘ya está muerta la niña’ después de haberla dejado en el auto”, relató Méndez.

“No tengo ni una palabra, por favor”, señaló este miércoles la pareja de Pérez-Domingo, quien explicó que la acusada no tuvo intención de quitarle la vida a la niña, porque todo fue un accidente provocado por no haberse acordado que debía llevar a la menor hasta la guardería.