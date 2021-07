Dos semanas después, aún no “corre” bien la Convención

El pasado lunes 5 de julio, el apelativo que más se repitió al abordar la primera sesión de la Convención fue que había sido un fracaso.

En las dependencias del exCongreso no estaban las condiciones para el trabajo de los 155 representantes: no había internet ni computadores ni pantallas, e incluso algunos decían que faltaba papel higiénico.

A poco más de dos semanas de aquello, los representantes cuentan que han existido mejoras, por lo mismo están sesionando a diario, pero que las condiciones aún no están al ciento por ciento.

“Se ha ido avanzando poco a poco. Imagino que era difícil hacerlo más rápido ya que todo parte de cero; no sólo la hoja en blanco sino también la logística y la administración”, dijo al respecto Patricia Politzer (D10).

En el mismo tono, Jorge Baradit (D10) sostuvo que si bien para él hay que esperar un tiempo para que todo esté resuelto, pues aún no cumplen un mes, concordó con que persisten las dificultades “con los pasajes, con reservaciones, materias que le competen a la Segpres”. Eso sí, reconoció que sí “se nota que hay una mayor preocupación”. Sobre la labor de la Mesa, en todo caso, sólo tuvo elogios, pues a su juicio han sido “muy dialogantes y flexibles”.

“El tono que le da Elisa Loncon casi diría que es maternal. Hay algo distinto en esta forma de liderazgo”, agregó.

Los reparos vienen no sólo de parte de constituyentes de “oposición”. Desde Chile Vamos, Ruggero Cozzi (D6) manifestó que “todavía estamos viendo algunas consecuencias de la falta de condiciones técnicas y administrativas que eran responsabilidad del Gobierno. Por lo mismo hemos seguido sufriendo altercados técnicos y han fallado algunas votaciones”.

Asimismo, hizo presente que otro de los problemas es que han “perdido mucho tiempo en cosas que no son sustanciales al trabajo que tenemos que hacer, como la declaración de los mal llamados presos políticos o discutir sobre comisiones que si bien pueden ser importantes, no son urgentes”.

Eso no es compartido por todos; por ejemplo, Baradit aseveró que todas las discusiones que se han dado permiten tener pilares robustos para el debate que viene.

¿Y los sueldos y asignaciones cuándo llegan?

Previo a la instalación de la Convención, varios de los constituyentes autoconvocados manifestaron sus dudas sobre cuándo y cómo se haría el pago de sueldos y asignaciones. Y aún persisten.

Según se indica en la Ley de Presupuesto, a partir de la fecha de instalación de la Convención se debían pagar retribuciones, asignaciones y otros gastos operacionales. Pero aún eso no pasa, lo que ha generado dificultades para más de uno.

Como manifestó Manuela Royo (D23), la situación precariza especialmente a los equipos que los apoyan, que estarían sin contrato, y a quienes son de regiones. “La situación es muy desigual con respecto a quienes son de Santiago (…) No es justo decir que no tenemos qué comer, pero aun así, quienes no tienen redes de apoyo están en una situación compleja. Además de que no nos pagan, la alimentación es sólo para los constituyentes, nuestros equipos tienen sólo café”. Por eso, exigen que haya respuestas al respecto.

A juicio de Ruggero Cozzi (D6), ningún dinero debe llegar aún a manos de los constituyentes hasta que el Comité Externos de Asignaciones esté constituido.

“Me opongo a que se pague cualquier asignación si es que no está funcionando ese comité ni se haya establecido un reglamento para su uso, por la probidad y la transparencia”, sostuvo.

De acuerdo a información oficial, en todo caso, el reglamento interno de la Convención define las asignaciones.

Vicepresidencias: llegó la hora de los candidatos

Durante la sesión de ayer, la mesa de la Convención formalizó su propuesta para la elección de los siete constituyentes que ocuparán las siete vicepresidencias adjuntas que se aprobaron para colaborar en las tareas administrativas.

Su labor, además de apoyar a Elisa Loncon y Jaime Bassa, será también formular propuestas de reglas básicas de funcionamiento y facilitar la articulación entre la Mesa Directiva, el Pleno y las Comisiones de trabajo.

De acuerdo con el mecanismo ideado por la mesa, serán elegibles como vicepresidentes los postulantes que presenten, al menos, 21 patrocinios de convencionales antes de las 18:00 horas de hoy ante el secretario de la Convención.

Cada constituyente podrá patrocinar sólo una candidatura principal –la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria– sin posibilidad de apoyar otra distinta.

Los postulantes, a su vez, no podrán patrocinar ninguna postulación.

En el caso de los dos postulantes indígenas, que ocuparán escaños reservados, sólo deberán presentar 11 patrocinios.

En caso de que los postulantes patrocinados no logren una integración paritaria, se corregirá cuando el género subrepresentado sea el femenino u otra identidad de género, pero no así con el masculino.