Kast trolea con un café negro a Nestlé por cambio de nombre de Negrita

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, se unió a los defensores del nombre Negrita y con un troleo en sus redes sociales comentó el cambio de nombre que Nestlé decidió para la tradicional galleta envasada.

Con un irónico posteo en Twitter, el candidato de la derecha nacional publicó una foto junto a un dispensador de café negro para dar a conocer su postura por el cambio de nombre de Negrita a Chokita, por la connotación discriminatoria del histórico nombre del producto.

“En Bollenar. Me iba a tomar un cafecito, pero me arrepentí para que no me acusen después. #CafeBlak #NegritaForever”, tuiteó el candidato, quien hizo el juego con la marca de Café Blak para movilizar cientos de comentarios en su posteo.

En Bollenar. Me iba a tomar un cafecito, pero me arrepentí para que no me acusen después! 😂 #CafeBlak #NegritaForever pic.twitter.com/d2zgU8HMST — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 22, 2021

