Madres de presos del estallido se encadenan en Tribunales a modo de protesta

Una nueva manifestación de familiares de presas y presos políticos se realizó esta mañana en el centro de Santiago, quienes esta vez se encadenaron en los Tribunales de Justicia, frente al exCongreso Nacional.

Allí emplazaron al Poder Judicial: “si quisieran acelerar esto podrían haber puesto un ministro especial que viera todos estos casos, pero no lo han querido hacer porque no tienen interés, no les importa porque somos del sector más humilde y pobre de este país”, acusaron.

Santiago, 22 de julio Familiares y amigos de presos del estallido Social se encadenan en las puertas del palacio de Tribunales de Santiago. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Junto con esto, también denunciaron la diferencia de trato con otros casos, como por ejemplo, la nueva fiesta masiva ocurrida en el balneario de Cachagua. “A los niños de Cachagua, a ellos no se les toma detenidos, no se les aplica nada, pueden hacer fiestas y todo lo que quieran hacer porque son los hijos de los beneficiados y los privilegiados”.

“En cambio acá están los hijos de los vulnerados de siempre, de los postergados de siempre, de los que nos han tenido pateando piedras desde siempre y no lo vamos aguantar más. Carabineros, la PDI y Mega miente”, cerraron.

La manifestación fue de carácter simbólica y a estas horas ya se reporta el desencadenamiento de las familias.