MEO mensajea a Unidad Constituyente: “Estamos disponibles para primarias”

Marco Enríquez-Ominami (MEO) planteó este jueves 22 su disposición para participar en las primarias de Unidad Constituyente. Esto cuando faltan sólo horas para que la senadora DC Yasna Provoste defina cómo se candidateará para las elecciones presidenciales de noviembre.

En una entrevista a 24 Horas, MEO dijo que si bien está su voluntad para ir como candidato a primarias y luego a la papeleta de las presidenciales, hay un gran problema: se encuentra inhabilitado a participar debido a las causas judiciales que lo involucraron en el pasado. Por ello, valoró el fallo del TC, que decidió permitir que avance un recurso para recuperar sus derechos.

Durante la entrevista, MEO señaló que “quiero participar de la democracia, junto a los progresistas e independientes, de un nuevo Chile. Humildemente fuimos los que rompimos los candados. Yo quiero un cambio y recuperar del derecho a elegir y a ser elegido. No me pueden condenar sin un juicio. Son casi 8 años en que he pedido poder defenderme y no he podido”, se quejó.

MEO: dos veces pedido

Además, MEO reveló que “el PRO (su partido) me la ha pedido ya dos veces, por unanimidad (ser candidato). Y quiero tener el derecho a decidirlo. Quiero tener la opción de poder decidirlo. No me restaré de un proceso tan importante como éste, pero no es mi prioridad ser candidato. Hoy no puedo. Si voy a inscribirme, no puedo, porque el sistema está haciendo una trampa”, recordó.

“Con el PRO queremos estar en el próximo proceso. Estaremos a como dé lugar la noche del 23 de agosto. Lo quiero hacer desde la unidad. Hacer ojalá en un proceso participativo. Espero que haya primarias y yo estaré presente. Si el PRO lo decide, vamos a estar presentes”, adelantó el fundador del Partido Progresista.

Sin embargo, también cuestionó a los componentes de Unidad Constituyente. “Es el pacto más grande de Chile, pero está mal conducido. Algunos presidentes de partido han tenido un comportamiento decepcionante. No fuimos a las primarias legales, reguladas por el Estado, como se debía”, dijo MEO. “Hemos dicho que estamos disponibles para primarias”, añadió.

A eso añadió que “vimos un comportamiento decepcionante de mi pacto la noche en que se inscribieron las primarias. Un comportamiento decepcionante de Boric y de Jadue, excluyendo gente. Y en esa decepción tenemos que preguntarnos qué hacemos para enfrentar a un sector conservador que renació en la última primaria”.