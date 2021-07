Paris y quiebre de stock de dosis Pfizer: “Es insólito que los vacunatorios cierren, deben vacunar con las otras dosis que tenemos”

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró esta mañana que no entiende el motivo que han argumentado algunos centros vacunatorios municipales para cerrar sus establecimientos ante el quiebre del stock de vacunas Pfizer para primeras dosis.

El jefe de la cartera realizó un punto de prensa en el aeropuerto de Santiago en el que reconoció que si bien hubo un corte en las dosis de Pfizer que llegaron al país (90 mil), ese no es motivo para que los vacunatorios no funcionen en esta jornada, considerando que el plan de vacunación “se mantiene sobre la base del stock limitado de vacunas que llegan al país”.

“Estamos privilegiando la segunda dosis y respecto de la situación señalada por algunos municipios del país, de que no hay vacunas Pfizer, es importante recordar que el plan de vacunación se mantiene sobre la base del stock limitado de vacunas que llegan al país y en ese contexto es necesario indicar que ha sido menor la remesa de las dosis de vacunas Pfizer debido al stock mundial limitado en esta vacuna en especial. Pfizer no es una situación particular en las zonas donde no estén”, aseguró el ministro, quien aclaró que entre hoy, con la llegada de un nuevo cargamento de dosis de Pfizer, y las próximas semanas, llegarán más vacunas del laboratorio estadounidense.

“Desde el mismo avión de donde llegaron estas nuevas dosis se van a comenzar a repartir en todo el país. No hay ninguna falta de vacunas de SinoVac y menos de AstraZeneca. Más de un millón de AstraZeneca tenemos a disposición y me parece insólito que los vacunatorios cierren cuando deben colocar otras vacunas”, dijo Paris, que aseguró que esta determinación particular de los municipios es “casi una señal negativa para la población sólo porque falta Pfizer”.

“Como he contado, han llegado 207.090 mil dosis de Pfizer que se repartirán en el país y el próximo miércoles, en menos de siete días llegaran 300 mil, la semana del 9 de agosto 201 mil”, explicó.

“Los laboratorios deben seguir funcionando porque deben colocar otras vacunas. Es insólito que los vacunatorios cierren y que anuncien esta noticia negativa, ellos deben vacunar con las otras dosis que tenemos, porque los laboratorios no se pueden cerrar y deben colocar las otras vacunas. La única que ha faltado es Pfizer BioNTech”, insistió el ministro, que de la dosis que llegaron esta mañana al país, ya dispuso su entrega inmediata a todos los vacunatorios de Chile.

“La vacuna se va a repartir inmediatamente. El ministerio de Salud entrega a esos depósitos y los municipios deben retirar las vacunas que ya llegaron a Chile. Esperamos recuperar aquellos laboratorios con quiebre de stock y no es malo reconocer que hubo un quiebre. En la tarde y mañana debe seguir este proceso de vacunación con primeras dosis”, cerró.