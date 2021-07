Seguro de vida sin costo: lanzan beneficio para cuatro millones de personas

Caminar, subir un cerro, dormir las horas recomendadas o simplemente meditar. Estas actividades que día a día realizan millones de chilenos para mejorar su bienestar físico y mental, serán desde hoy recompensadas a partir de la alianza entre Caja Los Andes y Betterfly, que busca transformar y recompensar estos esfuerzos individuales en aportes concretos en Seguridad Social accesible y sin costo a través de un seguro de vida e invalidez para cuatro millones de personas afiliadas a la caja de compensación.

La premisa es simple. Al descargar la aplicación y sincronizarla con las apps de entrenamiento más utilizadas (Samsung Health, Google Fit, Apple Health, Strava, Fitbit, o Garmin Connect, entre otras) se registrará de forma automática la actividad saludable o deportiva del usuario para generar “Bettercoins”, moneda virtual con dos caras: una que podrá ser utilizada para aumentar sin ningún costo la cobertura del seguro de vida que parte en $1 millón de pesos para los colaboradores de empresas afiliadas a Caja Los Andes entre 18 y 85 años. Esa cobertura varía según la edad de afiliado: por ejemplo, una persona entre 18 y 70 años tendrá incialmente $200.000 en caso de fallecimiento, $1.000.000 por muerte accidental y $500.000 por invalidez accidenal, mientras que un afiliado de entre 71 y 85 años estará cubierto en un principio por $1.000.000 en caso de fallecimiento accidental y $500.000 en invalidez accidental. La otra cara son donaciones sociales a diferentes instituciones.

A modo de ejemplo, al registrar 10 mil pasos se acumulan 100 Bettercoins, lo que significa sumar $10.000 adicionales de cobertura de seguro. O si la opción es meditar, durante 20 minutos se acumula la misma cantidad de monedas, que permiten adicionar $2.000 a la cobertura. Al lograr 300 Bettercoins, se puede efectuar una donación a diferentes causas sociales asociadas a la plataforma, como brindar a comunidades acceso al agua potable, fomentar la reforestación y aportar a la entrega de alimentos a familias vulnerables a través de ONGs tales como Water is Life, Trees for the Future, Leche para Haití y Red de Alimentos.

Los afiliados de Caja Los Andes -y quienes estén asociados al plan Sigo Siendo Andes- tendrán garantizado por seis meses la incorporación a este seguro de vida colectivo sin costo, el que luego pueden mantener en el tiempo al cumplir distintos desafíos de bienestar. A su vez, podrán conocer programas de Caja Los Andes como EFi Empoderamiento Financiero, la plataforma de formación continua #SigoCreciendo y el programa +Beneficios de la entidad.

Ingresa a https://betterfly.cl/cajalosandes para saber si eres afiliado a Caja Los Andes y accede a los beneficios que entrega esta alianza. Actívate y descarga la aplicación Betterfly disponible en dispositivos iOS y Android, donde pequeños cambios traen grandes beneficios.