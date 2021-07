Periodista es suspendida por embarrarse y dramatizar inundación en Alemania

La periodista Susanna Ohlen, de la red de televisión privada RTL en Alemania, quedó suspendida en su trabajo porque la descubrieron mientras se ponía barro en la ropa a fin de dramatizar la situación de las inundaciones en una ciudad de ese país. Un vecino la grabó con su teléfono justo antes de que ella hiciera un despacho para su centro de noticias.

Según publicó “El Español”, en el video se ve a la periodista manchándose con barro para añadir dramatismo a su conexión. Luego de revisar estas imágenes, RTL la suspendió. Ohlen, de 39 años, admitió que cometió “un grave error” al ponerse lodo antes de informar desde un área afectada por las inundaciones.

“Como periodista esto nunca debería haberme pasado a mí. Como persona, que se toma en serio el sufrimiento de todos los afectados, me ha pasado a mí. Lo siento”, escribió en su cuenta de Instagram. “Después de que ya había ayudado en forma privada en la región en días anteriores, me avergonzaba estar frente a la cámara con ropa limpia. Frente a los demás socorristas. Como resultado, sin pensarlo dos veces, me unté la ropa con barro”, dijo.

Ohlen, presentadora del programa Buenos Días Alemania, apareció durante la emisión como una persona que ayudó con la limpieza en Bad Münstereifel, ciudad del estado de Renania del Norte-Westfalia. La zona tuvo daños relevantes luego de las lluvias récord de la semana pasada. En el video, anónimo, Ohlen y su equipo están en medio de basura y escombros, esperando grabar.

En un momento, Ohlen se inclina, mete una mano en un charco y se esparce la suciedad por la cara y la ropa. “Las acciones de nuestra reportera contradicen claramente los principios periodísticos y nuestros propios estándares. Por lo tanto la suspendimos el lunes, después de que nos enteramos”, dijo este jueves 22 una portavoz de RTL. Ésta es una de las emisoras privadas más grandes de Alemania.