“Tú sabes que no soy buena”: del fulgor a la tragedia de Amy Winehouse

La muerte de Amy Winehouse supuso un impacto mundial para sus millones de seguidores que la idolatraban -tal como era-, hasta esa noche trágica del 23 de julio de 2011.

A los 27 años se le reconocía como la figura blanca del soul, con una voz prodigiosa que la encumbró a una fama de la que ella siempre quiso huir.

Dura y difícil, su vida se llenó de excesos hasta terminar en desgracia: Amy amaneció sin vida en su casa de Camden Town, tras una noche de batería, canto y licor.

Se pensó que el desenlace era culpa de sus adicciones a la heroína y el crack, pero la autopsia revela que murió por una falla respiratoria tras caer en un coma etílico.

Su hermano, Alex, aseguró que fue fatal “la bulimia que la perseguía desde la adolescencia”. Tras el dolor, su familia creó la Fundación Amy Winehouse para prevenir los efectos del abuso de las drogas y el alcohol en los jóvenes.

Y ahora inmortaliza a Amy una escultura del artista Guy Portelli en el barrio de Camden, con el nombre de “Excess” y que la perpetúa con su característico peinado, sobre una botella rota de champagne.

La huella de Amy Winehouse, la niña rebelde



Con 15 años Amy tocaba en pubs de Londres, su novio la puso en contacto con un productor y así inició su carrera. A esa edad,su padre admiraba a Frank Sinatra y su primer álbum se tituló Frank (2003) en honor a La Voz.

Joven y rebelde, le confesó a su madre que tenía la forma ideal de hacer dieta: comer todo lo que quisiera y luego vomitarlo.

En pleno ascenso musical se casó con Blake Fielder, quien fue acusado por la familia de empujarla al mundo del alcohol y las drogas. Después, su calidad vocal y artística la elevaron a niveles superlativos, favorecida por su imagen de mujer rebelde y transgresora, pero su verdadera lucha fue contra las adicciones.

Consciente de ese infierno, en 2009 se internó en la isla de Santa Lucía para desintoxicarse y engendrar su tercer álbum, pero al cabo perdió la batalla con el alcohol. Sus poderosos hits Espalda con espalda, Tu sabes que no soy buena, Rehab (No, no no) y Las lágrimas se secan solas –entre otros-, reflejan tan literal como dramáticamente su talento y su tragedia…

Efemérides

Woody partió con “Una propuesta indecente”

Los 60 años que cumple hoy el afamado actor Woody Harrelson condensan una notable trayectoria. Desde 1993 con Una propuesta indecente, junto a Robert Redford y Demi Moore, ha sumado muchas películas exitosas.

Después vinieron más reconocimientos con las cintas Asesino por naturaleza, de Quentin Tarantino; El escándalo de Larry Flint, La delgada línea roja, Asalto al tren del dinero y Cortina de humo. Otras de sus películas más recientes son No es país para viejos, Zombieland, Amigos con beneficios, Los juegos del hambre, Siete almas y El transiberiano, entre tantas.