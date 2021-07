Narváez: “Chile necesita liderazgos que sean capaces de sostener la palabra”

La candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, se refirió a la consulta ciudadana que se realizará eventualmente en la Unidad Constituyente, donde se definirá al abanderado oficial del pacto, luego de que la senadora Yasna Provoste (DC) confirmara su postulación a La Moneda.

“Creo que tenemos un escenario súper desafiante, esto no es nada fácil, convocar a votar en una primaria que no es legal, que no tiene la misma exposición pública ni la formalidad que una legal, además conquistar esos posibles adherentes que incluso pudieron haber votado el 18 de julio”, comentó la ex ministra en conversación con Estado Nacional, de TVN.

Primarias

“Hay que asumir el error que significó no estar en las primarias legales. El no haber podido firmar ese pacto para poder habernos inscrito en las primarias del 18 de julio y sin lugar a dudas, nos genera una desventaja importante pero no podemos quedar llorando sobre la leche derramada y hacernos cargo del momento en el que estamos y poder hoy hacer primarias convencionales y recorrer el país para expresar nuestras propuestas”, expuso.

Es por eso que también se refirió al triunfo de Gabriel Boric (Convergencia Social, Frente Amplio) sobre Daniel Jadue (Partido Comunista) en las primarias de Apruebo Dignidad, del domingo pasado, con quien, incluso, mantuvo compartió algunos espacios como una once en Concepción previo a los comicios.

Factor Boric

“Yo lo valoro mucho como actor político (a Boric), pero no pudo el 19 de mayo sostener, no solo su palabra, sino que también tener la fuerza y el liderazgo para que se hubiese mantenido el acuerdo de que podamos ir a una primaria con ellos, sin exclusiones. Y eso no fue posible”, sostuvo.

“Yo creo que para el momento, en que Chile necesita liderazgos que sean capaces de sostener la palabra, además, deber haber acciones consistentes con aquello, para que un acuerdo previamente sostenido pueda llevarse adelante y eso, no ocurrió”, cerró.