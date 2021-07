El singular cartel de un vecino que pide ayuda porque su aspiradora robot se “escapó” de la casa

Un hombre colocó un cartel pidiendo ayuda a sus vecinos, luego que su aspiradora robot saliera del hogar.

Según informa el portal 20 Minutos, al individuo al parecer se le habría quedado la puerta abierta de su casa, lo cual provocó que el aparato saliera del lugar con rumbo desconocido.

“Se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl”, escribió en un cartel, colocando dos direcciones donde podrían contactarlo si es que aparecía, acorde a lo consignado por la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos.

Robot a la fuga… pic.twitter.com/dUcKLZJFKX — Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) July 24, 2021

El hecho ocurrió en la localidad española de Trebujena en Cádiz, en donde al aparecer el cartel habría surtido efecto y habría sido hallada la aspirada robot.