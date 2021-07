Expareja denuncia a conocido abogado argentino de violencia de género: “Me desfiguró la cara”

Luis Tagliapietra alcanzó notoriedad en toda Argentina por el accidente del submarino ARA San Juan. Tagliapietra es padre de una de las 44 víctimas del desastre y uno de los abogados que ha llevado la causa.

Pero el profesional no estuvo este fin de semana en la mira de los medios argentinos por algo relacionado con el hundimiento de la nave de la armada transandina.

Su expareja, Bárbara Marcotegui, con quien convivió dos años, denunció al abogado por violencia de género.

Junto con la acusación, la víctima y su familia subieron a las redes sociales impactantes imágenes de los efectos de los golpes que sufrió la mujer.

Hoy es un día triste y de mucha importancia

La pareja de mi hija Luis Tagliapietra padre de uno de los 44 del Ara San Juan

Así dejo a mi hija pic.twitter.com/S1g2Sy4bMW — Nora (@monicaoram14) July 25, 2021

El desgarrador testimonio de la mujer que denunció por violencia de género a Luis Tagliapietra: "Cuando toma alcohol, se va de si" https://t.co/BlY0Bfnk9e — Diario Crónica (@cronica) July 26, 2021

El peor momento de mi vida

“Hoy pasé el peor momento de mi vida y el cual nunca imaginé que iba a pasar con la persona que decía amarme tanto, no me da vergüenza mostrar cómo me desfiguró la cara, no me da vergüenza decir que es un monstruo”, narró la mujer.

Marcotegui agregó que “no siempre sabemos a quién tenemos al lado y lo peor de uno siempre sale tarde o temprano”, detalló en el post donde iban las fotos del daño de las agresiones.

La mujer de 35 años y madre de un niño de 7, explicó que arrastraban una discusión por temas laborales desde hace días y que afloró otra vez el fin de semana.

Según lo que Marcotegui contó a los medios transandinos, Tagliapietra “toma alcohol y se pone muy violento” y la discusión terminó en una agresión.

En Argentina causó gran impacto la denuncia, pues se trata de un abogado conocido popularmente.

❌ VIOLENCIA DE GÉNERO | El desgarrador testimonio de la mujer que denunció a Luis Tagliapietra: "Le pedía que no me pegue más"



💋👠☕ #ALaTarde por @AmericaTV @Karinamazzocco pic.twitter.com/ms73twnktx — JOTAX (@JotaxTV) July 26, 2021

La versión del acusado

El portal de noticia argentino TN detalló que Tagliapietra se presentó voluntariamente a la fiscalía para narrar su versión de los hechos.

En la cita, el abogado también habría presentado pruebas que validan su historia.

“Yo no le toque un pelo”, aseguró el hombre a TN, y agregó que “Opté por hablar poco y ponerme a disposición de la justicia”.

Marcotegui, en tanto, agregó que el sujeto también había amenazado da su familia por publicar las fotos de la agresión en las redes sociales.