Detienen a 15 personas en café con piernas en Santiago por no respetar medidas sanitarias

Carabineros detuvo a 15 personas durante la jornada de ayer, luego de ser sorprendidas vulnerando las restricciones sanitarias en el café con piernas “Paraíso”, ubicado en una galería de calle Merced, en el centro de Santiago.

Si bien la comuna y toda la Región Metropolitana se encuentran en la fase de Preparación del Plan Paso a Paso, lo que otorga libertades de desplazamiento y mayores aforos, los involucrados debieron ser derivados a la 1ª Comisaría por no cumplir las medidas básicas de autocuidado impuestas por las autoridades para intentar controlar la pandemia.

Se trata de un grupo de siete clientes, dos administradores del local y seis trabajadoras, quienes no respetaron el Artículo 318, que dice relación con poner en peligro la salud pública, al no usar mascarillas ni mantener un distanciamiento físico.

El teniente Richard Cid, señaló que “con la finalidad de fiscalizar los aforos permitidos en el plan Paso a Paso, concurrimos a un café ubicado en calle Merced, en las cercanías de calle Estado, donde se realizan espectáculos de baile”.

“Al interior se encontraban trabajadoras, clientes y administradores que hacían un total de 15 personas, que no usaban mascarillas, no existía distanciamiento social y no portaban Pase de Movilidad, por eso todas las personas fueron conducidas hasta la 1ª Comisaría para colocar los antecedentes a disposición del Ministerio Público”, cerró.