Francisca Linconao y su potente presentación ante comisión de DD.HH.: “Estuve un año encarcelada”

La machi Francisca Linconao se presentó antes sus colegas de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente. Fue de las primeras que habló en la primera sesión del grupo. Primero lo hizo en mapudungún, pero a continuación cambió a castellano, del que dijo no saber mucho.

“Los carabineros y la PDI no investigan bien. No hace bien su trabajo”, dijo la machi Francisca Linconao. “Yo también estuve encarcelada. Estuve un año sufriendo. Yo no cometí ningún delito y por eso estoy acá, dando la cara. Con la frente en alto”, añadió la histórica dirigenta.

Hay que mencionar que en la misma comisión se encuentra Ruth Hurtado. Ella se presentó ante sus colegas y habló de la violencia rural y de las “víctimas del terrorismo”.

Francisca Linconao habla

“Les voy a explicar con unas palabras en castellano. No sé mucho castellano y por eso tenía una persona que me traduce. Lamentablemente no está conmigo. Entonces: yo soy la machi Francisca Linconao. Estoy acá. Soy de escaño reservado por la nación mapuche. También estoy mandatada por los pueblos originarios. Estoy acá para decir cómo viven los mapuche en wallmapu, cómo viven en territorio y qué mensajes traigo. Nosotros queremos recuperar las tierras, que se nos entregue la tierra que nos quitaron los españoles. Queremos que nos respeten el cerro, los árboles medicinales, las hierbas medicinales y los ojos de agua”, señaló.

También tuvo palabras para el estallido social. “Por eso estoy luchando. Para poder apoyar a mi gente mapuche. Ayudar a los pueblos. No sólo a mapuche. Yo sé que están viviendo muy mal. Y también por la revuelta de estos jóvenes que salieron a la calle. Que se les devuelva la libertad a esos chicos. Hay gente que está sufriendo. Me contaron de una señora que se suicidó por la pena, el dolor, de su hijo. Su hijo también quería matarse en la cárcel. Que eso no se repita. También hablo por los mapuche. Hay gente mapuche que está encerrada, condenada a 18 años. Ellos no son culpables”, dijo.

Y en la parte más emotiva de su intervención dijo: “Los Carabineros y la PDI no investigan bien. No hacen bien su trabajo. Cualquier persona que se le cruza la manda a la cárcel sin documentos. Sin nada. Yo también estuve encarcelada. Estuve un año sufriendo. No cometí ningún delito. Por eso estoy acá. Dando la cara. Con la frente en alto. Así está pasando con los mapuche. Queremos que se recupere todo el tiempo perdido. Que haya reparación para todos. Mapuche o no mapuche. Los que sufrieron en la cárcel. Eso lo quiero, y por eso estoy acá. Para poder escribir la nueva carta magna, la nueva Constitución. Que eso esté escrito y no vuelva a pasar. Hay muchos que no respetan los derechos humanos. El Estado chileno tiene una deuda histórica y eso tiene que ser reparado”, añadió.

Además, la machi Francisca finalizó con lo siguiente: “Vengo por la tierra y por el agua. Los colonos que la quitaron antes, ahora tienen que ser devueltas. Entregarse a la comunidad. Así va a haber paz. Si quieren paz”, terminó.