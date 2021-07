Loncon responde a críticas y advierte que no ha recibido saludo de Piñera

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió esta mañana a las últimas polémicas que han rodeado el trabajo constitucional y entregó más detalles de la gestión de la Mesa que preside.

En conversación con Radio Universo, la académica aseguró que el objetivo de la directiva que encabeza es no excluir a ningún grupo político en la ampliación de la mesa que se revisará esta jornada, destacando la importancia de otorgar legitimidad y gobernabilidad al trabajo realizado por la instancia.

🎙️“Instalar la diversidad dentro de la Convención implica hacer gestos de palabras con todos”. No existe solo una identidad existen identidades, demandas y situaciones de derechos que corresponden a las diversidades. Me preocupa mucho las pluralidades de voces, dice @ElisaLoncon — Radio Universo (@RadioUniverso) July 27, 2021

Sobre las críticas a un supuesto “lento” trabajo de la Convención señaló que “”estamos instalando temas diferentes que no son del Parlamento, no son de los partidos políticos y esa es la estructura que tenemos y a partir de eso se va haciendo el diseño del trabajo constitucional. Entonces si ustedes nos leen desde la tradición de los partidos políticos y de la política, claro que nos vamos a encontrar en esa lógica””, acusó.

Después de tener esta estructura formal instalada esta semana, Loncon indicó que esperan poder comenzar la discusión de “nuevas prioridades simbólicas”.

“”Hay muchas prioridades simbólicas que no hemos todavía podido instalar pero están dentro de lo que estamos conversando, por ejemplo el cómo hacemos presente en las sesiones estas voces de diversidad, las voces de las regiones, del movimiento feminista, la diversidad sexual. Y eso implica hacer gestos de palabra para todos y por eso hay que hacer un programa porque eso nos permite educar que no existe sólo una identidad. Eso me preocupa mucho, la pluralidad de voces y el espacio de respeto que deben tener””, apuntó.

La presidenta también fue consultada sobre las críticas efectuadas desde la lista de Vamos por Chile, específicamente por los dichos del constituyente Hernán Larraín Matte quien criticó a convencionales de izquierda y acusó que “muchas veces, porque la centroderecha propone una idea, debe ser rechazada”.

Al respecto, la presidenta declaró que “hay una diversidad de posturas políticas y el esfuerzo de la mesa es cómo instalamos criterios apoyados por todos para poder trabajar. Nosotros estamos haciendo esos esfuerzos y nuestras propuestas giran en torno a incorporar esa diversidad de voces como mesa”.

“El pleno delibera y decide y hay tareas que son inmediatas ahí. La gente conversa, establece acuerdos para tener representación de sus respectivas posiciones y eso es parte de cómo se vive y se instala la pluralidad y como mesa estamos plenamente conscientes de eso”, recalcó.

En esa línea, Loncon indicó que “el trabajo de hoy día es ampliar la mesa y nosotros hicimos una propuesta de incorporación de diversidad de posturas para que se instalen los diferentes sectores en la mesa. Una vez que se voten esas indicaciones se decide el método de cómo se van a instalar las personas ahí”.

Agregando que “hay muchos sectores y hay algunos que no alcanzan incluso y por eso es importante que entre ellos tienen que conversar para que tengan su representación. Nadie puede ser excluido. Ahora, cómo logramos esa no exclusión, va a depender de los acuerdos internos a los que lleguen los convencionales entre ellos”, subrayó. En ese contexto, remarcó que “la postura de la mesa es no excluir a nadie, ojalá todos pudieran y se armonizara y pudiéramos tener esta base que nos permita con legitimidad y gobernabilidad continuar el trabajo”

Sin encuentros con Piñera

Asimismo, Loncon habló sobre la aún inexistente reunión con el Ejecutivo, destacando que no ha recibido “ningún saludo del Presidente Sebastián Piñera, “que quede claro eso”, pero que a pesar de esto, como Mesa no tienen “una voz de nunca, pero nosotros respondemos a una convención hay mucho trabajo que realizar””.

La consulta se le realizó a propósito de las reuniones que han tenido como Mesa con otras instituciones como el Consejo para la Transparencia, con el contralor, con la defensora de la niñez, entre otras.

🎙️ “Yo no he recibido ningún saludo del Presidente (Piñera)". Hay mucho que hacer con las autoridades, “yo no hablo de nunca”, comenta @ElisaLoncon @convencioncl consultada por posible cita con el mandatario #UniversoAlDía 📻93.7fm. 💻https://t.co/p6mBqtws3b — Radio Universo (@RadioUniverso) July 27, 2021

“Hay muchas instituciones que nos van a ver y nos van a saludar, yo creo que corresponde eso porque somos una convención constitucional. Esos son gestos que se necesitan en este momento, pero la convención tiene sus prioridades, tiene su agenda y temas”, declaró.