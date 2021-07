Rodrigo Logan y caso en su contra: “¿Tanto les molesta el huachito?”

Rodrigo Logan, el constituyente independiente por el distrito 9, enfrentó este martes 27 la publicación de un caso en el que enfrenta cargos por el presunto cobro de $30 millones. El abogado dijo que le habían advertido que le iba a pasar esto y lo atribuyó a una campaña de desprestigio: apunto a colega suyo que asiste a la convención sólo por zoom.

De esta manera Rodrigo Logan enfrentó la publicación de un artículo en el medio Interferencia. En este se señala que la PDI determinó la falsedad de un contrato que Logan presentó para el cobro de una millonaria indemnización a una comunidad de vecinos de Santiago. El medio afirmó que Logan tiene ahora arraigo nacional, impuesto por el Séptimo Juzgado de Garantía.

Sin embargo, esta tarde Rodrigo Logan enfrentó a los medios para explicar la situación. “Me lo advirtieron. Me dijeron ‘mire señor, si usted continúa con su idea de querer presentar una vicepresidencia a la convención, lo vamos a cagar’. Y yo dije ‘oye, por qué me hacen esto a mí, si yo no he pedido nada’. Porque yo puedo jugar en cualquier lado y acá vengo a trabajar”, dijo el abogado.

Luego añadió que esto se explica por una campaña de desprestigio en contra de la Convención Constituyente. “¿Se fijaron lo que conversó la constituyente en el tiempo emergente? ¿Respecto de que habría personas que levantan un relato diferente y lo conversan a la prensa? Y trata de que este proceso fracase con estas pequeñas cosas”, aseguró Rodrigo Logan.

El constituyente Rodrigo Logan afirma que hay una "operación política" en su contra y apunta a un constituyente (sin dar su nombre) como el responsable de publicación en su contra.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/opvZFHhnvx — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) July 27, 2021

Luego añadió que “cuando eso pasa, yo pregunto qué es lo que tanto temen. ¿Qué les molesta? ¿Les molesta el huachito, el que viene solo, el único que salió elegido independiente, sin lista y sin patrocinio? ¿Tanto les molesta que ese uno después pueda ser cinco, después diez y después pueda tener un puesto de participación en la mesa?”, se preguntó

Rodrigo Logan contraataca

Al final, apunto a un constituyente que no viene a las sesiones presenciales y sólo aparece por zoom, pero no lo nombró. “¿Saben qué? Se los digo mirándolos a los ojos. A ese convencionalista, que no viene a las sesiones, que sesiona desde el zoom y que desde atrás de su computador está tirando esto, le digo ‘si usted quiere ser vicepresidente, se lo allano amigo mío. Yo le rindo cuentas a Dios, no a usted. Si usted quiere, venga para acá. Trabaje. Gane el respeto de sus compañeros y van a votar por usted. Pero si usted no viene y lo único que hace del otro lado es andar incitando al odio, a que los constituyentes somos una manga de flojos y vagos. Cuando usted no viene, y además de eso, anda manchando la honra de las personas con mentiras, eso no es justo. Pero Dios te la va a cobrar y no va a ser por mi mano’”, dijo.