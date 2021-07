Lista del Pueblo se alista para “saltar torniquetes” en el Congreso

Hace semanas que en la Lista del Pueblo se preparan para su “tercera fase”, una etapa donde buscan llenar de independientes los cargos de representación popular.

Pretenden que en cada distrito y circunscripción a disputar en noviembre haya un candidato que represente “al Chile real” y, por qué no, también en la papeleta presidencial.

En esa línea es que surge su apoyo a Fabiola Campillai, quien competirá por un cupo en el Senado y que se encuentra reuniendo las firmas para inscribir su candidatura.

Pero no es la única. Como confirmaron a este medio figuras a cargo de la coordinación de la lista, ya cuentan con alrededor de 15 precandidatos al Parlamento que suscriben formalmente sus lineamientos.

Entre ellos está Karen Orellana, que buscará un cupo en representación del distrito 8, esperando llevar el trabajo de la Convención a una bajada en el Congreso.

“El que hayamos abierto la posibilidad, porque fue inesperado para nosotros tener tanto apoyo y estar en auge, es algo que queremos aprovechar para seguir saltando torniquetes y derribando barreras, para que la gente común y corriente con capacidades llegue a estos poderes”, sostiene la coordinadora de la Lista del Pueblo.

En la misma lógica, Rafael Montecinos, vocero, cofundador de la lista y precandidato por el distrito 12, asegura que asume el desafío para que las personas de ese territorio “puedan tener la opción de votar por una persona que ha estado en la lucha, en la calle y desde antes del 18 de otubre. Traigo a cuestas una lucha social desde mi natal Concepción, donde viví 35 de mis 40 años”.

La mayoría de los precandidatos, como aseguran desde la organización, son personas que apoyaron a quienes hoy tienen un cupo en la Convención o que, en ese momento, no alcanzaron los votos necesarios.

Sobre las opciones de presentar un candidato presidecial, eso sí, toman distancia, pues aún no han definido quién podría representarlos. Nombres han sonado varios, pero todos terminan siendo descartados por las fuentes consultadas.

Dado que probablemente no tendrán la opción de armar una lista, pretenden que se presente un candidato por cargo. Si hay más de un candidato por cupo, según explican, se evaluará el número de patrocinios de cada uno, si adhiere a todos los principios de la lista y que sea un “real independiente”.

No tendrán las “facilidades” de los constituyentes

Desde diferentes agrupaciones de independientes, incluida la Lista del Pueblo, han hecho presente la necesidad de que en las elecciones de noviembre se les entreguen las mismas “facilidades” que tuvieron quienes postularon a la Convención.

Diputados del PC y el FA presentaron un proyecto en esa línea en mayo pasado, pero este aún no ha sido revisado por la Comisión en que se encuentra, la de Gobierno Interior.

“Hay que abrirse a reconocer nuevas formas de organización y representación más allá de los partidos políticos”, recalcó la diputada Catalina Pérez (RD), integrante de dicha instancia junto con lamentar que no haya “voluntad” de avanzar en esa línea. Y es que a su juicio, “se ve muy difícil alcanzar a realizar una modificación antes de la inscripción de candidaturas”.

Consultada al respecto, la presidenta de la mencionada Comisión, Andrea Parra (PPD), descartó cualquier tipo de veto, pero dejó en evidencia que la idea no avanzaría.

“Se trata de un proyecto que no tiene urgencia y que será visto cuando corresponda. Estoy a favor de la paridad y de los escaños reservados, pero no de las listas de independientes. Un cambio de esa magnitud debe hacerse después de la nueva Constitución. No logro imaginarme un régimen parlamentario con un Congreso dominado por independientes”, aseveró.

Por eso, las esperanzas están puestas en el Senado, donde están siendo discutidos dos proyectos, uno de Carlos Bianchi y el otro de Alejandro Guiller. Ambos buscan que independientes compitan en igualdad de condiciones. Eso sí, el escenario es poco alentador, ya que recién están en primer trámite y se ve poco probable que alcancen a ver la luz antes del cierre de las inscripciones (23 de agosto).

Además, desde el Gobierno se oponen rotundamente. Según el subsecretario Máximo Pavez los independientes deben buscar alianzas con los partidos políticos.

“Un sistema electoral que debilite a los partidos no contribuye de la mejor manera (…) Bienvenidos todos los independientes, pero creemos que debemos seguir fortaleciendo a los partidos políticos, porque cualquier democracia robusta exige partidos bien constituidos y nuestro país ha avanzado en su regulación”, dijo.