Así se negociaron las siete nuevas vicepresidencias de la Convención

Una jornada de largas “negociaciones” se dio en el exCongreso, pues constituyentes de las diferentes listas debieron agrupar los apoyos necesarios que les permitieran alcanzar una de las siete vicepresidencias vacantes.

Esto, porque de acuerdo con el mecanismo aprobado para escoger a quienes tomarán dichos roles, cada postulante debe contar con el patrocinio de 21 representantes, salvo quienes van por escaños reservados, que sólo requieren de ocho firmas.

Y en medio de toda la discusión, que en general fue tensa, el protagonismo nuevamente se lo llevó lo ocurrido al interior de Apruebo Dignidad, que sigue dando señales de división.

Desde ahí, Bárbara Sepúlveda (PC) asomaba como aspirante, pero requería de 11 firmas del Frente Amplio, grupo que decidió “dividir” sus apoyos y, de paso, rompió la esperanza de la abogada.

“Requeríamos 11 patrocinios y esperábamos que llegaran desde el conglomerado y no llegaron (…) No es una buena señal en este momento. Es una señal que debilita el pacto y es importante transparentarlo”, aseveró.

Por medio de un comunicado, además, Chile Digno reprochó el actuar de sus “aliados”. “Resulta incomprensible que el Frente Amplio haya decidido distribuir los votos de sus constituyentes entre diversas fuerzas políticas e ideológicas, demostrando su incapacidad de asegurar, con su apoyo, los patrocinios requeridos para presentar una candidatura a las vicepresidencias como Pacto Apruebo Dignidad”, sostuvieron.

Asimismo, agregaron: “La integración y sobre representación de la derecha no es una oportunidad de reflejar la diversidad del país, sino que constituye un retroceso en relación a lo avanzado. La derecha no quiere incorporar a los grupos disidentes. No quiere reconocer la violación a derechos humanos que ha

existido, rechaza un Estado Plurinacional y una mayoría de ellos siempre ha rechazado este proceso democrático”.

***Debido a que en la composición de la mesa no hay subrepresentacion de mujeres, no operará ningún criterio de corrección de paridad en las vicepresidencias.

Las siete vicepresidencias

Elisa Giustinianovich

Firma a firma fue la búsqueda de la constituyente del D28. Y es que a pesar de contar con el apoyo de sus pares de los movimientos sociales, avanzada la tarde de hoy aún le faltaban patrocinios. Por lo mismo, debió recurrir a otra candidata, Bárbara Sepúlveda (PC), para debatir cuál era la mejor forma de enfrentar este proceso y se terminó “imponiendo”.

“Estamos muy contentas de poder integrar la mesa ampliada (…) Hemos logrado conseguir posicionar aquellos principios que nos parecían fundamentales para lograr diversidad dentro de ese espacio. En primer lugar recalcar el carácter descentralizado que hemos logrado incorporar; el carácter feminista; la llegada de movimientos socioambientales, y de gran diversidad”, sostuvo al celebrar los apoyos que recibió para alcanzar una de las vicepresidencias.

Rodrigo Rojas

Constituyente por el D13. Es el representante de la Lista del Pueblo, desde donde destacan su capacidad de diálogo, por lo que su nombre fue uno de los primeros en contar con los apoyos necesarios para oficializar la postulación. Antes, sus pares ya había buscado instalarlo como primer vicepresidente. Va en dupla con Tania Madriaga.

Pedro Muñoz

Abogado representante del D24, militante socialista, su candidatura fue promovida desde ese colectivo. Recibió importantes apoyos de rostros del Frente Amplio, desde donde no presentaron candidato “propio”, pues ya cuentan con la representación de Jaime Bassa en la Mesa Directiva.

En 2010 Muñoz formó una ONG enfocada en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

Lorena Céspedes

Si bien el nombre de esta constituyente del D23, de Independientes No Neutrales, no sonaba entre las primeras aspirantes, el apoyo que recibió desde distintas fuerzas le permitieron anotarse con 26 firmas. Entre ellas destacan los INN, rostros del FA, de la exConcertación e incluso seis de la derecha.

“Para nosotros es muy relevante poder posicionar una forma de hacer política sana y transparente, tenemos más firmas de las necesarias porque queremos mostrar que es posible la transversalidad del diálogo, recibimos apoyos desde la Lista del Pueblo hasta la Derecha, y si bien, no necesitábamos algunas firmas, nuestro objetivo fue dar esta señal de que tenemos que dialogar entre todos para lograr una Constitución que sea reconocida por toda la sociedad”, aseveró.

Y agregó: “Agradezco a quienes confiaron en mí. Vamos a asumir este cargo con mucha esperanza, y ánimo colaborativo”.

Rodrigo Álvarez

Inicialmente el nombre que sonaba con más fuerte en este sector era el de Cristián Monckeberg; sin embargo, como la UDI es mayoría en esta lista -tiene 20 cupos- el nombre que ellos propusieron terminó primando. Va en dupla con Bárbara Rebolledo.

La situación, en todo caso, generó bastante tensión y varios hablaban de un “quiebre” entre los constituyentes de la derecha.

Isabel Godoy

Representante del pueblo Colla, su nombre se acordó entre miembros de naciones originarias. En su momento, también bregó por ser presidenta, cargo en el que finalmente fue electa Elisa Loncon.

“Mis hermanos y hermanas me han honrado al patrocinar mi nombre para esta instancia”, dijo al entregar su inscripción junto a las firmas.

Tiare Aguilera

Representante del pueblo Rapa Nui, su candidatura se habría acordado entre miembros de naciones originarias. “Pueblo Colla y Pueblo Rapa Nui se suman a través de dos vicepresidencias para Escaños Reservados.

Contribuiremos para que este proceso sea exitoso para todos y todas”, escribió Aguilera en su cuenta de Twitter tras ingresar los patrocinios.