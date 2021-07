Insólito: amigos hacen un asado, se descuidan por un minuto y les roban la carne de la parrilla

Un grupo de amigos que hacía un asado sufrió el robo de la carne que se encontraba en la parrilla, la cual tenían en la vereda frente a una de sus casas.

Según informó La Gaceta de Tucumán, el hecho ocurrió en la mencionada ciudad argentina, cuando los jóvenes ingresaron por un momento al interior del hogar debido al frío que hacía en el lugar.

“Estábamos adentro de la cocina porque hacía frío. En medio de la conversación, sentimos el ruido de una moto y nos dijimos: ‘no nos vayan a robar el asado’. Al rato salimos y no estaba. Era medio vacío. El muchacho agarró la carne de la parrilla, medio quemándose, y se fue”, relató Francisco Fernández, una de las personas que participaba del asado.

La parrilla era en el marco del Día del Amigo, en donde tres de los invitados todavía no llegaban cuando ocurrió el robo, por lo que no alcanzaron a comer. Ante esto, colocaron unos chorizos para que no quedaran sin alimento.

El hecho quedó captado en un video, el cual rápidamente se viralizó a través de redes sociales.