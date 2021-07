Alcaldes suspenden la fiesta de “La Pampilla” para Fiestas Patrias

Los alcaldes de Coquimbo, La Serena, Ovalle y Vicuña anunciaron la suspensión de la tradicional fiesta de “La Pampilla” para las Fiestas Patrias, con el fin de resguardar la salud de la población ante un rebrote de covid-19.

El nuevo alcalde de Coquimbo, el ex-futbolista Alí Manouchehri, determinó no realizar el evento y redistribuir las platas ocupadas en la celebración realizada en la parte alta de su comuna para otros ítem, entre ellos los referidos a la gestión de la pandemia.

Asimismo, desde el municipio serenense se mencionó la razón sanitaria para la suspensión del certamen. “Voy a mantener la suspensión, porque además con un poquito de trago y alegres, no se respetan completamente los aforos y distanciamiento social. Yo prefiero que este mes patrio lo pasemos en familia, no abramos las pampillas, porque todavía no estamos en condiciones”, dijo el alcalde Roberto Jacob.

En tanto, en la provincia del Limarí, Ovalle recibía a sus visitantes con una fiesta tradicional en el sector de los Peñones. No obstante, se indicó que no se realizarían celebraciones masivas por la contingencia sanitaria y el peligro de aglomeraciones.

Por su parte, la comuna de Vicuña tomó la misma decisión con la fiesta que realiza en San Isidro. El alcalde, Rafael Vera, manifestó que las condiciones sanitarias “hacen imposible colocarse en el caso de hacer una pampilla en un lugar tan importante y tan icónico como es la Pampilla de San Isidro”.

No obstante, Vera manifestó que si las cifras de contagios siguen bajas para septiembre, se estudiaría la posibilidad que el recinto pueda mantenerse abierto para que las familias pudiesen asistir, pero no habrá escenarios ni artistas