Schalper asegura que la izquierda utiliza memes para ridiculizarlo

En entrevista con Biobío, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, se refirió a la serie de memes que han gatillado varias de sus exposiciones, aseverando que si bien se ríe de algunos, siente que otros son utilizados por parte de la izquierda para ridiculizarlo.

“Antonio Gramsci decía que una estrategia para enfrentar a un adversario es ridiculizarlo. Hay un sector de la izquierda que usa los memes como una manera de ridiculizar, otros que lo hacen como una manera de reír, de hecho, me río mucho de algunos, y otros, como parte de la buena onda. Hay de esos tres grupos y no me caliento mucho la cabeza…”, aseveró.

De todas formas y pese a que dijo que los intentos por ridiculizarlo tienen como fin callarlo, aseveró que no lo lograrán.

“Lo que he sentido es que en un grupo minoritario que tiene el interés de callarme por la vía del insulto, pero lamento decepcionarlos, no lo van a lograr”, manifestó en entrevista con la emisora.