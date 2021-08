Macarena Ripamonti y toma en Viña del Mar: “Es imposible que el municipio de solución habitacional”

La toma realizada este domingo por parte de 30 familias en el sector Miraflores Alto de Viña del Mar, fue comentada por la alcaldesa de comuna, Macarena Ripamonti, quien aseguró que “es imposible dar solución habitacional a las más de 10 mil familias que existen en la ciudad con más campamentos del país”.

La autoridad edilicia hizo un llamado al Gobierno para considerar este problema habitacional en la ciudad y “responsabilizarse para entregar soluciones definitivas de viviendas adecuadas, que se hagan cargo del problema especial que existe en Viña del Mar“.

Los problemas que suscitó la toma en el sector, con intervención de funcionarios de Carabineros, encontró su explicación en Pablo Fassi, vocero del campamento, quien en declaraciones dadas a Meganoticias justificó la medida en los problemas económicos que las familias viven en pandemia.

“La situación es que ya no podemos seguir pagando arriendo, ya no podemos estar viviendo de allegados en las casas de familiares, estamos incómodos. La ayuda que dio el Gobierno fueron 177 mil pesos del IFE Universal y los arriendos están sobre los 300 mil pesos. Ni siquiera pagas la mitad del arriendo. Si pagas el arriendo, ¿con qué comes? Hay mucha gente que no tiene trabajo”, señaló Fassi.

Los descargos de Ripamonti

La toma provocó la molestia de los vecinos del sector, quienes lanzaron sus críticas a la gestión municipal. “No han venido. Ayer venía de la feria, cuando vi que le estaban pegando a los carabineros. Después llegó el Gope y Paz Ciudadana y se llevaron a todos detenidos, y a la media hora ya estaban todos de vuelta acá nuevamente”, fue el reclamo que una vecina evidenció en el noticiero del canal privado.

Frente a las críticas, Ripamonti fue clara en responsabilizar a los propios dueños de los terrenos ocupados por las 30 familias.

“Quienes se encargan de resguardar la propiedad de los terrenos privados son las policías, por lo tanto, les pedimos a los terrenos privados que se hagan cargo de la gestión de sus terrenos. El Estado de Chile no les exige que se hagan cargo, no les exige cercar ni construir, y se quedan especulando por años”, finalizó la autoridad municipal.