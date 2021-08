Cristóbal Andrade, constituyente del D06 por la Lista del Pueblo, y conocido popularmente como “Dino Azulado”, tiene su misión clara en la Convención: abrir el camino a la ciudadanía, que aumenten los niveles de participación y que todos tengan igualdad de condiciones para acceder al agua, que no esté más en manos de privados.

¿Cómo se ha sentido trabajando junto a las diferentes personalidades que alberga la Convención?

Cómodo, no he tenido ningún contratiempo o algo que haya sido incómodo, salvo cuando decidimos hacer el comunicado por los presos políticos. Fue el día más difícil que he tenido.

¿Por qué?

Por las posturas que se presentaron. Nuestra propuesta perdió por dos votos, mientras el Frente Amplio ya había logrado la presidencia y la vicepresidencia. Era importante que tuviéramos eso, somos más cercanos a los presos políticos. Enfrentamos el llamado de Fernando Atria, que nos dijo que teníamos que votar por la declaración de ellos o que asumiéramos el costo político de no tener declaración.

¿Cómo evalúa el rol del Frente Amplio?

Ellos sólo piensan en su forma de mirar, en su punto de vista. Vemos que en muchas votaciones están con la derecha, no sé como será en la interna, a lo mejor están negociando con ellos, no lo sé. Pero a veces se desmarcan harto de la izquierda tradicional.

¿Le preocupan esas posturas?

Sí, me causa alarma. Para mí no son una alianza confiable dentro de la Constituyente. Personalmente y como Lista del Pueblo siempre estamos hablando con los movimientos sociales y pueblos originarios y ahora se nos sumó Chile Digno. Por lo mismo, desconfío mucho de ellos, por lo que pasa en las votaciones y sus comentarios.

¿Cree que quieren alcanzar el “poder” que tiene la DC en el Congreso?

Yo creo que están alejados de la izquierda que busca mayores cambios. Y pasa lo mismo que en el Congreso, a veces votan con la derecha, a veces no. Llama la atención un comentario de Ignacio Achurra, que dijo que a la Lista del Pueblo le habían votado varios artículos a favor, como dando cuenta que nos hacen un ‘favor’. Eso no debiera suceder, aquí no estamos jugando favores por bandos.

Ustedes han levantado como bandera la liberación de los presos del estallido, ¿Cómo van a seguir abordando eso?

Ha sido un tema difícil. Hemos presionado con la gente en la calle, pero no se ha escuchado. La declaración de la Convención pasó como un saludo a la bandera y listo. El haber entrado disfrazados la semana pasada fue para demostrar que el pueblo está adentro, que el estallido social está adentro. Los viernes vamos a seguir con las manifestaciones y creo que la Comisión de DD.HH. de la Constituyente va a tener un rol importante.

Enfrentaron duros reproches por ir disfrazados, los trataron de payasos…

Teníamos dos opciones. No ponernos nos trajes y olvidarnos de nuestro pasado y que la gente nos dijera que nos olvidamos de nuestros inicios, o usarlos. Para mí la crítica que importa es la de la gente, no de los que están adentro de la Convención. Decidimos hacerlo para que le pueblo sienta que está ahí y que no lo hemos olvidado. Así la gente nos conoció. Si la derecha dice que fue un circo, bueno para ellos será así, pero para nosotros es algo serio. Estamos trabajando mucho más que ellos, no nos vamos temprano. Es poco humano que nos critiquen por internet, pero cuando estamos ahí no dicen nada. Ese es el show mediático y cuando pasa algo van a llorar a la prensa.

¿Cómo se articular para el trabajo? ¿En quiénes se apoyan?

Tenemos un grupo de asesores que trabaja en conjunto y nos ayudan en comunicados. Siempre llegamos temprano para preparar artículos, ver qué podemos hacer en lo que se viene. Siempre estamos en comunicación, y los fines de semana tenemos trabajo en terreno.

¿Qué le parece la agresión que sufrió Gabriel Boric? ¿Compartes los dichos de Rafael Montecinos, que la justificaba?

No justifico las agresiones ni los actos violentos. Creo que la gente se descargó porque aprobó la ley antisaqueos y muchos de ellos cayeron por montaje y gatillo que reaccionarán así. No lo justifico. Uno puede decir lo que quiera, pero ir a los combos es otra cosa.

¿Está de acuerdo con que la Lista del Pueblo tenga sus propios candidatos al parlamento y a la presidencia?

El candidato presidencial lo está viendo la mesa directiva. Han hecho encuestas, se han barajado nombres, pero muchos han dicho que no. En las parlamentarias hay precandidatos y es bueno sumar diputados y senadores.

¿Tiene candidato presidencial?

Soy de la idea de que no estamos preparados en este momento para ir a presidenciales, por lo que no tengo candidato.

¿Qué les falta?

La Lista del Pueblo ya cumplió con un objetivo de tener convencionales, votamos para aprobar lo de parlamentarias, pero creo que para presidente todavía no es el momento. Tal vez hay que esperar después de la Convención y que se vaya a votaciones nuevamente. Creo que hay que ir de a poco y que se están apurando en ese aspecto.