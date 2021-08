Mujer murió luego que hombre la dejó sola en un cerro a 40 grados de temperatura

Una mujer de 31 años murió el viernes en una ruta de la montaña Camelback en Phoenix, en Arizona, luego de que su acompañante la dejó sola en medio del cerro. La mujer andaba de excursión con el sujeto, al que conoció a través de Instagram. Arriba de la montaña separaron caminos.

Según publicó el diario británico Daily Star, el cuerpo de Angela Tramonte lo encontró la policía en el sendero Echo Canyon Trail, mientras la temperatura en el área llegaba a los 40 grados centígrados.

Oriunda de Massachusetts, ella decidió no continuar la excursión porque se sentía sofocada. Pero el hombre que estaba de excursión con ella no la acompañó de regreso al punto de inicio. Llamó a la policía para decir que él había seguido su ruta. El capitán Ron McDade, de los Bomberos de Phoenix, dijo a Arizona Republic que las pertenencias de Tramonte se descubrieron en su auto.

Más tarde la encontraron inconsciente y la declararon muerta, a pesar de los intentos de revivirla. CBS Boston dijo que era la primera vez que la mujer se encontraba en Phoenix. Lo hacía después de conocer al hombre, un oficial de policía, en Instagram.

Por eso, amigos de la mujer ahora se preguntan por qué el hombre la dejaría caminar sola y continuar sin ella. Stacey Gerardi dijo: “Si alguien sube una montaña, se ve angustiada, no se siente bien y está exhausta, ¿por qué no la acompaña? ¿Por qué seguirías caminando de regreso? No tiene sentido”.

Un portavoz de la policía de Phoenix le dijo al periódico que no se esperaba ningún acto sucio en la muerte de Tramonte. Su causa oficial de muerte será determinada por un médico forense. Los investigadores dijeron que la mujer parecía no tener agua cuando se encontró su cuerpo.

El acompañante de la mujer, mientras tanto, dijo a las autoridades que tenía experiencia en la montaña, ya que él la había recorrido anteriormente “de arriba a abajo”, incluso durante los meses de verano.