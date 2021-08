Tomás Vodanovic reconoce despidos en Maipú: “No tenemos otra alternativa”

Funcionarios de la Municipalidad de Maipú denunciaron que 400 personas han sido desvinculadas, acusando que detrás de resto hay persecución política.

Ante esto, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, se refirió al hecho en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, que “lo primero es que esta es una situación difícil y dolorosa, para nada es fácil estar en el cargo y tomar estas decisiones, pero tenemos un déficit de 34 mil millones de pesos”.

“Dijimos que no teníamos dinero suficiente para pagar los sueldos hasta fin de año, nos tocó tomar decisiones dolorosas, pero hay programas que no pueden seguir, como por ejemplo, el programa “Médicos a Domicilio”, que no se ha pagado desde marzo”.

“Acá había una política del despilfarro, con exceso de horas extras, vamos a encargar una auditoría externa, pero se va a tener en meses”, explicó Vodanovic.

De esta forma, el alcalde reconoce los despidos, que no deberían superar los 900, como dicen algunos funcionarios, de acuerdo a las palabras de Vodanovic, “no tenemos otra alternativa”.

En tanto, el alcalde no descarta tomar acciones judiciales en contra de Barriga, cuando estén los resultados de la auditoría.