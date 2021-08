Coyhaique: sujeto atacó a vecino con una motosierra tras negarle un cigarro

Lo que hace el vicio… Un sujeto atacó con una motosierra a un vecino en la comuna de Coyhaique luego que éste le negara regalarle un cigarro.

El hecho quedó al descubierto cuando vecinos llamaran a Carabineros, luego de ver que el violento hombre cortaba con una motosierra el cerco que dividía a ambas viviendas en la calle Cerro Mackay.

De acuerdo al relato del capitán de Carabineros, Bruno Schulbach, “estando la víctima en su domicilio, salió al exterior del patio con la finalidad de poner en marcha un vehículo, instante en que un residente del sector salió a su paso, solicitando un cigarrillo”.

“Él le contestó que no tenía cigarrillos, porque no fuma, ante lo cual, el detenido ingresó a su casa, sacó una motosierra y amenazó de muerte a su vecino por no facilitarle un cigarro”, agregó el efectivo policial.

El hombre fue detenido por Carabineros cuando ya había logrado cortar una parte del cierre perimetral de ambas propiedades, evitando que el hecho fuera de mayor gravedad.

El sujeto pasó a control de detención donde fue formalizado por los delitos de amenaza y daños.