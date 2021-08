Epidemióloga aboga por un nuevo “Fondéate en tu casa” y evitar “un super Covid chileno”

La discusión del momento responde a la celebración de las Fiestas Patrias. Largas filas de personas que no quisieron vacunarse y que ahora lo quieren hacer para alcanzar a obtener el Pase de Movilidad para el “18”.

Al respecto, la epidemióloga Catterina Ferreccio, integrante del Comité Asesor Covid, conversó con Radio Cooperativa y se mostró en contra de la realización de eventos masivos para Fiestas Patrias.

“Ya teniendo al menos cuatro casos que no se sabe cómo se infectaron con la Delta, eso se llama transmisión comunitaria, porque no sabemos, no venían de viaje y no tuvieron contacto con viajeros, eso es realmente peligroso. Por lo tanto pienso que tenemos que volver un poco atrás, por ahora ser lo más agresivo posible con estos casos, ver si la vacuna la podemos usar para controlar el brote”, explicó.

De esta forma, precisó que aunque “no lo hemos discutido como Consejo, yo creo que vamos a estar viendo lo que pasa con la Delta y probablemente vamos a recomendar algo así, fondéate en casa, porque yo personalmente creo que es demasiado peligroso permitir que estas variantes se encuentren en una fonda, intercambien información genética y nos encontremos con un super Covid chileno”.

Este tema se ha apoderado de la discusión pública debido a que hoy es el último día de vacunación para poder obtener el Pase de Movilidad para el 18 de septiembre. Además, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, se ha mostrado a fin para poder tener fondas en el Parque O’Higgins.

La autoridad precisó que “mega fondas no, grandes concentraciones de personas no. Lo que sí se pueden hacer son pequeñas fondas, en la medida en la que podamos mantener el control en los aforos, es posible”.

El año pasado se instauró el “Fondéate en tu Casa”, donde el Gobierno permitió la movilidad entre hogares para los días de celebración.