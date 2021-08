Linconao le exige a Arancibia dejar Comisión de DD.HH.: “Me duele el alma que esté aquí”

Fuertes declaraciones se dieron la tarde de este martes en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. Ahí, la Machi Francisca Linconao le solicitó a Jorge Arancibia, exedecán de Pinochet, que deje de participar en dicha instancia.

“Señor Arancibia se lo quiero decir con buenas palabras. Soy autoridad y me gusta respetar. Así como está el profesor hablando, más vale que se retire de esta Comisión. Tal como me ha pasado tan mal a mí, me duele, me duele el alma que usted esté aquí”, sostuvo la constituyente del Pueblo Mapuche.

Y argumentó: “Esta nueva Constitución la vamos escribir con derechos humanos, y usted fue del lado de Pinochet y con él hemos pasado muchas penas, sufrimos mucho, hubo muchos muertos mapuche y no mapuche”.

“Yo vi las noticias el otro día y personas vinculadas a derechos humanos, internacionalmente, reclamaban que usted no debía estar aquí. Entonces se lo digo en su cara, porque así me gusta conversar a mí, mirándole la cara a la gente. No me gusta hablar por detrás, yo sé como funciona esto. He pasado tanta cosa y se al revés y al derecho”, acotó.

Ante el requerimiento, Arancibia ciertamente respondió. Advirtió que si él fuera “solo”, se iría, “porque para qué le voy a estar causando tanto dolor”, pero que como fue elegido por muchos, no lo hará.