Constituyentes critican a su colega Felipe Harboe por sus 81 abstenciones en la Convención

Los constituyentes Rodrigo Rojas Bade (Lista del Pueblo), Damaris Abarca (Apruebo Dignidad) y Eduardo Cretton (UDI) se cuestionaron la conducta de su colega Felipe Harboe, exsenador del PPD, por sus reiterados votos absteniéndose en la Convención. El exsubsecretario ocupó la abstención en 81 de las 115 votaciones en las que participó en lo que va de Convención Constituyente.

En el programa Mentiras Verdaderas de La Red a propósito de que la Convención cumplió un mes desde que se instaló, los constituyentes abordaron algunas de las cosas ocurridas durante estos 30 días. Y entre ellas figuró la marca de Felipe Harboe, de no votar ni apruebo ni rechazo en 81 oportunidades. Esto en votaciones para definir variadas materias.

El constituyente Rodrigo Rojas Vade dijo que “difiero profundamente. Fuimos elegidos para elegir. Siento que la abstención es lícita cuando hay un conflicto de interés, donde mi opinión deja de ser objetiva. Pero tener convencionales que claramente abusan de la abstención, según mi sentido común, es para no establecer un punto político. No me parece correcto. Lo venimos viendo en el Senado y la Cámara. Seguir en esa lógica no tiene sentido. Si no eligen para ir a dar opción.

En tanto que Damaris Abarca señaló que “es excesivo. En la comisión de reglamente instalaron esto de que la abstención es como si no votaras. Yo por cierto no creo que nada es blanco y negro, sólo el tablero de ajedrez. Pero cuando uno vota por la abstención, debería justificarlo por lo menos. Ya es solamente para no emitir juicio y quedar en ese limbo, lo encuentro preocupante. Quizás como son cosas de forma, lo he pensado. Sí creo que hay que regularlo, porque quizás da cuenta de que no se está haciendo la pega”.

A eso, Eduardo Cretton añadió que “existe el derecho a abstenerse en toda votación. Y si es que la gente considera que abstenerse constantemente significa no tomar postura, la gente que eligió a Felipe Harboe va a tener que pedirle explicaciones de por qué lo hace. Hay un deber de los convencionales con la gente”.

El único que se apartó de esa mirada fue el cuarto invitado de los constituyentes. Bernardo Fontaine, electo en cupo RN. Él encontró que era una “pérdida de tiempo. No podemos hacer una convención que siempre se mira a sí misma”.