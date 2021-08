Senador Guido Girardi denunció acoso de grupos antivacunas: “Vamos a ir por ti”

El senador Guido Girardi (PPD) denunció este miércoles 4 que recibió a través de las redes sociales “una serie de amenazas y amedrentamientos” de grupos antivacuna. Esto porque llamó al Gobierno a impulsar la vacunación masiva de dos dosis contra el coronavirus y realizar una tercera inoculación. Es por eso que presentó una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos.

“Se debe impedir que cualquier grupo pueda tergiversar, mentir y engañar para poner en duda y sabotear la necesidad de vacunarse”, dijo el senador Guido Girardi, que además integra la comisión de Salud del Senado. “La única estrategia para enfrentar la pandemia son las medidas sanitarias y de salud pública, sobre las que hemos sido muy insistentes”.

Hilo:

Además, Guido Girardi dijo que la vacunación “evitó miles de muertes y está logrando que disminuyan los casos. Tenemos el privilegio que una buena parte de los chilenos y chilenas ya tiene las dos dosis. Eso ni siquiera ocurre en los países europeos. Discutimos la posibilidad de una tercera dosis, pero lamentablemente tenemos un grupo de personas que son antivacunas”, dijo.

A juicio del parlamentario PPD ellos “tienen el derecho a no vacunarse, pero tienen una postura individualista, porque no sólo pueden enfermar y morir ellos. También impiden que alcancemos la inmunidad de rebaño. Con un 30 o 20% de no vacunados, el virus seguirá presente y seguirá enfermando, matando, destruyendo nuestras trabajos y vidas”.

Guido Girardi denuncia mentiras

Además el senador Guido Girardi dijo que “seremos rehenes permanentes del virus porque un grupo de personas no quiere vacunarse. Pero lo más grave es que construyeron una estrategia de mentiras inauditas. Que los extraterrestres nos quieren dominar por medio de las vacunas o contienen sustancias para controlar nuestros cerebros y manejar nuestra información genética”.

“Nada de eso tiene fundamento científico alguno”, dijo. “Lo único que tiene evidencia científica y constatación certera es que dos dosis de vacunas evitan la muerte en un 90% en el mundo entero. Y la OMS promueve que los países pobres también se vacunen. Pero estos grupos dicen que junto a la ONU son parte de un complot internacional para controlar el planeta y apropiarse de la mente de los seres humanos”.

Amedrentamiento

Guido Girardi recordó que hizo “un video llamando a la vacunación y planteando que tenía que haber incentivo para vacunarse y desincentivos para los que no lo hicieran. Este grupo de fanáticos orquestó una campaña de amenazas y amedrentamiento en mi contra. No me doblegó la dictadura, menos lo harán ellos”.

“Es inaceptable que hayan subido mi teléfono personal a sus redes y durante toda la noche recibí mensajes como ‘ojalá te mueras junto a toda tu familia (…) Vamos a ir por ti tarde o temprano (…)’ y un sin número de descalificaciones”.

Dijo que presentó una denuncia a través de la PDI, al Ministerio Público. De esto modo espera que “se impida que cualquier grupo pueda tergiversar, mentir y engañar para poner en duda la necesidad de vacunarse”.