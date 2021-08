Jadue condenó los dichos de Fabiola Campillai: “No comparto ningún llamado a la violencia”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a varios temas de la contingencia, luego de perder las primarias de Apruebo Dignidad, frente a Gabriel Boric. En ese contexto, dijo no compartir su visita a Santiago 1 y también condenó los dichos de Fabiola Campillai.

En entrevista con Radio Futuro, Jadue dijo no estar de acuerdo con el llamado de Campillai a salir a quemarlo todo, luego de que al carabinero imputado por haberle lanzado una lacrimógena en el rostro, se le revocara la prisiñon preventiva para poder cumlñir arresto domiciliario en su casa.

“No comparto ningún llamado a la violencia y nunca lo he hecho. No me gusta y condeno las declaraciones de Fabiola Campillai, pero me molesta que la justicia actúe como sabemos con el ex carabinero que disparo esa lacrimógena”, dijo el excandidato presidencial del PC.

Con respecto a la visita de Gabriel Boric al penal Santiago 1, donde fue agredido por uno de los reos e increpado por el resto de los detenidos en la revuelta, Jadue precisó que “el Frente Amplio salió a reconocer que se había equivocado en la idea de legislar la ley anti protestas. Eso es una crítica política. Eso nada tiene que ver con lo que le pasó a Gabriel en la cárcel. Puede haber habido un error en la decisión de ir a la cárcel. Yo no habría ido jamás, me parece temerario. Si no tengo una relación con los familiares u organizaciones que están detrás de los presos políticos, no entiendo la decisión”, sentenció.