Subsidio familiar: así puedes postular a este beneficio

El subsidio familiar, o también conocido como subsidio único familiar, SUF, pertenece al sistema de Prestaciones familiares que también cuenta con Asignación Familiar, Asignación Maternal y Subsidio Maternal.

Está destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar o Maternal, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional. El monto del Subsidio Familiar es de 13.832 pesos por carga y de 27.664 pesos en el caso de que la carga se encuentre en situación de discapacidad. Las cargas familiares que dan este beneficio pueden acceder a prestaciones médicas y odontológicas, preventivas y curativas, gratuitas. Eso sí, no pueden tener este beneficio quienes gocen de la Pensión Básica Solidaria o el subsidio de discapacidad mental.

Los beneficiarios del Subsidio familiar son:

La madre.

En su defecto, el padre.

Guardadores o personas que hayan tomado a su cargo el o la menor.

Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual que vivan a sus expensas, de cualquier edad.

Se denominan cargar para el subsidio:

Los menores hasta los 18 años de edad.

Personas en situación de discapacidad de cualquier edad, que vivan a expensas del beneficiario.

Los niños mayores de 6 años se debe acreditar, además, que son alumnos regulares de la enseñanza básica, media, superior u otras equivalentes.

La mujer embarazada.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Hay que consultar directamente en su municipalidad, donde hay que postular de forma presencial. Por lo general, los documentos solicitados son: