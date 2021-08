Tere Marinovic fue lapidada en la comisión de Comunicaciones por un polémico tweet

Tere Marinovic no tiene un día tranquilo en la Convención Constituyente. La tarde de este miércoles 4 sus colegas de la comisión de Comunicaciones de la corporación discutieron duramente con ella por un tweet que escribió sobre el presunto aumento de las asignaciones.

“¿Baile para celebrar el aumento de las asignaciones?”, escribió la licenciada en Filosofía electa en cupo del Partido Republicano. Esto lo hizo en alusión a dos cosas: un baile afuera del exCongreso Nacional luego de una ceremonia religiosa de constituyentes de pueblos originarios. Y lo segundo, la propuesta de asignaciones de más recursos para los convencionales.

Baile para celebrar el aumento de las asignaciones? https://t.co/R4Qo7WsR38 — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) August 4, 2021

Fue por eso que durante la sesión de la tarde en la comisión las periodistas Patricia Politzer, Beatriz Sánchez y Patricio Fernández tuvieron una agria discusión con ella. También participó de estos cuestionamientos el actor Patricio Achurra. Este es un resumen de ese diálogo:

Patricia Politzer: Siento cierta molestia en lo que tengo que plantear. Hemos hablado que la información que transmitimos desde la convención sea lo más fidedigna posible. Está en los medios toda una información delicada. Incluso la Tere hizo ver lo delicado que era el tema de los aumentos de recursos para las asignaciones y otros gastos. Desgraciadamente acabo de ver un tweet de Tere que dice ‘baile para celebrar el aumento de las asignaciones’. No quiero censurar a nadie, pero si alguien está en esta comisión, Tere, yo pienso que es para ayudar a una buena comunicación. ¿Supongo que te refieres al baile de los pueblos originarios?”.

Tere Marinovic: No, Patty. Hubo una ceremonia religiosa y yo por principios respeto lo religioso. Después de eso se produjo un baile gracioso, que yo no había visto. Era con una música de Víctor Jara. Me causó gracia. De hecho nos reímos, junto contigo. Y salió la noticia del aumento de las asignaciones e hice ese tweet en tono de broma, la asociación con el baile. Nada de broma la crítica al aumento de las asignaciones. Pero vamos al tema de fondo…

Patricia Politzer: El tema de fondo es que hay una comisión tan respetable como ésta, discutiendo temas presupuestarios. Y yo pienso que esa comisión actúa correctamente para ver cuáles son las necesidades de esta convención. Es un tema delicado cuando las personas tenemos unos ingresos medios que son miserables. Esperaría de una convencional como tú, que sabe lo delicado del tema, que no le pusiera leña al fuego. Sino que ayudara a explicar de qué presupuesto se trata. Y no quisiera ironías y bromas sobre el tema.

TM: Una precisión, no voy a entrar en lo de la Patty todavía… Yo creo es muy oportuna. No es fuera de foco sacar el tema. Considero que el sueldo y las asignaciones tienen que ser los que venían por ley.Patty, no queda otra que yo exprese mi malestar. A lo mejor te parece mal, con una ironía, pero eso es una crítica política. Y la volveré a hacer cada vez que se produzca un aumento de costos.

Ignacio Achurra: Me desconcierta un poco, Tere. No sé con qué versión de ti quedarnos. Te soy súper franco. Por un lado tú muestras una actitud razonable, dialogante, en este espacio. Pero luego sales haciendo un tweet que raya entre la ironía… la verdad es que estaba bastante cruzado ese espacio. Yo entiendo que tú vas a decir ‘yo soy compleja’. Todos somos complejos, pero hay un cierto sentido de responsabilidad. Me da la impresión que has planteado una posición responsable, pero luego vemos una actitud de incendiar la pradera. De salir en las tendencias de twitter. ¿Vamos a trabajar con una Teresa Marinovic disponible a avanzar seriamente en los procesos de comunicación o vamos a lidiar permanentemente con alguien que va a estar tirando bombas?

Patricio Fernández: Tere, encuentro esto tan relevante, que me da lata informarme por un twitter.

Beatriz Sánchez: No voy a hacer la crítica política, yo a hacer la crítica comunicaciones. La noticia en sí es que hay una comisión que propone un alza de presupuesto. No es algo zanjado. Es algo que tiene que votar la comisión y algo que tiene que votar el pleno. Entonces, cuando alguien, tú, sale diciendo que estamos celebrando un aumento de asignación, está faltando a la verdad. Hay una mentira… ¡No, estoy hablando en serio! Hay una mentira porque es una propuesta en una comisión. Tampoco la votó el pleno. Hay compañeros y compañeras tuyas en esa comisión, que se pueden oponer. Yo no tengo problemas con tu crítica política. Tienes toda la libertad de burlarte y hacerlo irónicamente. Pero creo que hay que velar que no se falte a la verdad. Y en este caso es una verdad objetiva.

TM: A lo mejor estoy equivocada, pero si es así, ya okey. Entiendo que es una propuesta a la que ya llegó la comisión. Es un acuerdo. Ese acuerdo es el que estoy criticando. Quizá, para ser más precisa y evitar suspicacias, es poner que se va a votar. Pero el punto es yo quiero evitar que eso se produzca. Tú sabes Bea o Beatriz, que cuando nosotros somos minoría, que nos recuerdan constantemente, necesitas hablarle al público.

Patricio Fernández: Antes de que la ciudadanía sepa antes de que nosotros sepamos, no me imagino cómo alguien puede estar en contra de algo cuyo desarrollo no se conoce.

TM: ¿A qué te refieres?

Patricio Fernández: ¿De qué asignaciones estamos hablando?

TM: Lee la noticia pu’s Pato. Está puesta en la Biobío.

Patricio Fernández: Pero es que no tengo que leer la noticia. Si estoy al interior de la Convención.

TM: Ay, pero Pato. Tú sabes que estamos en la era de Internet.

Patricio Fernández: Estamos en la comisión de comunicaciones, que no se informa por los medios, sino que ayuda a informar a los medios. Estamos en el lugar desde donde sale la información. No en el lugar…

TM: Eso es como muy autoritario de tu parte.

Patricio Fernández: ¡Nooo! Lo que hemos hablado y lo que vamos a generar es justamente cómo proveer de la manera más veraz posible a la ciudadanía toda. Y a los medios que sólo pueden acceder a cosas parcializadas. Si nosotros ayudamos a parcializar, estamos haciendo lo contrario al reto de esta comisión. Es un trabajo que rema en contra. ¿Para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos?