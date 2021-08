Exgendarme acusado de violar de forma reiterada a su hija en Valparaíso

Un exgendarme quedó en prisión preventiva este jueves 5 luego de que en el Juzgado de Garantía de Valparaíso lo formalizaron por la presunta violación reiterada de su propia hija. Estos hechos habrían ocurrido el 31 de julio y el 2 de agosto recién pasados, aunque en una atención con una psicóloga la mujer también se dijo víctima de abusos entre los 5 y los 18 años.

En prisión preventiva quedó ex gendarme imputado por el delito de violación reiterada en contra de su hija, amenaza en contra de funcionario de PDI y porte ilegal de municiones. Tribunal entregó un plazo de investigación de 120 días. @FiscaliaRegionV #TeInforma pic.twitter.com/o51wKrGmX6 — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) August 5, 2021

Según relató el fiscal Rodrigo Yáñez, los últimos dos ataques ocurrieron ya que la hija volvió a vivir con su padre desde agosto de 2018. Llegó junto a sus dos hijas. Luego de un tiempo, la mayor de ellas se fue. Entonces, en la casa sólo quedaron el exgendarme, su hija y una nieta menor. Así fue como se produjo el primer ataque, el pasado 31 de julio.

De acuerdo al relato del fiscal, y publicado por el diario El Observador, la mañana del 31 de julio, mientras la víctima preparaba el desayuno en la cocina, su padre presuntamente se le acercó por atrás, la condujo hasta su dormitorio, le bajó el pijama y culminó su ataque. El 3 de agosto, en cambio, ocurrió en la noche, en la pieza de la nieta.

Sin embargo, esto no fue lo único. Como relató el fiscal en la audiencia de formalización de este jueves 5, cuando la PDI se presentó en la casa del tipo para detenerlo, éste salió con una pistola de 9 milímetros, apuntó a los policías y dijo que no se iba a entregar. La situación no pasó a mayores, porque luego de un largo diálogo los PDI entraron y lo desarmaron.

El arma se encuentra registrada a su nombre, pero con otro domicilio. En la casa también se encontraron proyectiles calibre 38.