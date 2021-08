El “poder” que ganó una Machi dentro de la Convención

Cuando la Machi Francisca Linconao transita por los pasillos de la Convención, generalmente acompañada de quienes integran su equipo, no pasa desapercibida.

Su vestimenta tradicional mapuche la delata a metros y, por cierto, el hecho de que cuando su presencia es advertida, el que esté en su trayectoria se aparta, le “despeja” el camino y la saluda con respeto, es una autoridad.

No todos se le acercan, menos quienes no han compartido con ella -por su aspecto “extremadamente serio”, dicen- pero quienes lo hacen advierten que es una persona directa, cercana, de buen trato y que genera mayores vínculos con mujeres. En todo caso, aseguran quienes son más cercanos a ella, comparte con quienes sienten que la respetan.

En su “círculo” ciertamente están sus pares del Pueblo Mapuche, pero también figuras del Frente Amplio que reconocen su lucha y condenan las represión de la que fue víctima. Con ellos habla de todo, no sólo del trabajo en la Convención, sino que de múltiples asuntos, del territorio, de política, del clima, etc.

Con sus compañeros mapuche de escaños reservados mantiene su rol de autoridad, porque no se puede desligar y se conservan ciertos protocolos, pero hay mayor horizontalidad. Su postura no necesariamente se impone, no hay jerarquías, pero sí la adecuada “deferencia” hacia ella.

“Para nosotros, como convencionales mapuche, su rol siempre va a estar ligado a la figura que tiene en nuestro Pueblo, que es de Machi, una autoridad ancestral, y eso se mantiene en la Convención. Además, tenemos respeto por su historia de vida, por la lucha que ella ha dado por los derechos colectivos y por la represión que ella sufrió”, comenta Rosa Catrileo al abordar las implicancias de la participación de Linconao en el organismo.

Ramona Reyes, constituyente mapuche que postuló como militante PS, por su parte, también destacó la presencia de la Machi. “Ella se impone mucho. Muchos constituyentes sienten admiración por ella, por su historia de vida y porque siempre se ha mostrado como defensora del Pueblo Mapuche y de la recuperación de su territorio. Además, todos destacan su valentía, siempre actúa de frente y sin tapujos”, indica.

“Es un honor contar con ella, su presencia, su energía, espiritualidad y su ser en la Convención”, destaca Manuela Royo (D23/IND).

Aunque la Machi ha sido víctima de duros cuestionamientos e incluso de discriminaciones dentro del organismo, quienes comparten con ella aseveran que no ha titubeado en nada y que, mientras más la critican, por ejemplo, por ejercer su derecho a hablar en su lengua, ella más ahínco le pondrá. De todas formas, no harán como si nada.

Y si bien Linconao ha dado su opinión sobre distintos aspectos, varios advierten que, cuando se discuta lo referente a un Estado Plurinacional o a las garantías de reconocimiento y reparación que se deben instalar, su voz va a sonar aún con más fuerza.