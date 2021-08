Alcalde denuncia ataque de “ente paranormal” y revela video: guardia habría sido golpeado por “fantasma”

El alcalde del municipio de Armenia en Colombia, José Manuel Ríos, denunció que hubo un “ataque de un ente paranormal” en el edificio de la alcaldía.

El edil compartió además un registro del supuesto hecho a través de redes sociales, acorde a lo informado por El Tiempo.

El edil indicó que el pasado 2 de agosto a las 23:00 horas uno de los vigilantes de la alcaldía “es atacado presuntamente por un ente paranormal”.

En el video se observa a un guardia caminando por la noche, como si estuviera buscando a alguien, cuando aparentemente es empujado hacia un pendón, cayendo al suelo. Luego de esto, pareciera que fuera “atacado” nuevamente.

De la mano de Dios siempre estaremos protegidos Quiero compartir hoy con ustedes este video, recalcando que como alcalde tengo la convicción de que la fe tiene un poder insuperable. Quiero darles a todos un parte de tranquilidad y que sepan que en compañía del señor Obispo y otros líderes religiosos, llevaremos la bendición de Dios a cada rincón de este espacio de trabajo. Pedimos respeto y una unión en oración, y les aseguramos que nada podrá robarnos la paz y la tranquilidad porque estamos protegidos por la mano de nuestro señor. #EsPaTodos #JoseManuelAlcalde Publicado por Jose Manuel Rios Morales. en Martes, 3 de agosto de 2021

“Cada quien sacará sus propias conclusiones. Quiero igual también informarles que el video está disponible para aquella persona que quiera hacerle la respectiva investigación”, expresó el alcalde.

De igual manera, indicó que “en la Alcaldía de Armenia siempre trabajamos de la mano de Dios, por eso quiero que también sepan que nuestro obispo Carlos Quintero es conocedor de esta situación”.

En una nota titulada: “‘Estaba hablando solo’: celador que dice que fue atacado por ‘fantasma'”, el vigilante relató su experiencia.

“En el piso 4 se sentía pesado el ambiente, como que estaba pasando algo, cuando veo que en el lado derecho me va saliendo un funcionario, y me pregunta si ya habían salido los demás funcionarios y le dije que sí, le pedí que me colaborara y que saliera, me habló muy bien, muy educado, pero veo que se dirige hacia mí para bajar las escaleras y yo sentí algo raro cuando se me acercó, como un calambre y me dio miedo, yo le dije que mejor bajara por el ascensor, no me dijo nada, solo me miró y de repente no lo vi más”, expresó.

Ante este hecho, se contactó con una compañera que era la encargada de monitorear las cámaras de seguridad del lugar, para preguntarle sobre el hombre.

La respuesta de su colega lo descolocó: “‘Compañero, usted desde hace un rato está hablando solo‘”.

“Ahí sentí un vacío, le dije a mi compañera que le estaba hablando en serio. Si yo estaba asustado, quedé peor. Yo solo pensaba, yo estoy cuerdo, estoy seguro que estuve hablando con una persona y empecé a buscarlo por todo el edificio”, expresó.

Minutos después, el guardia volvió a encontrarse con el misterioso hombre, indicando que “Lo veo que viene de los baños hacia mí, yo quería decirle algo, pero no pude porque algo en mi voz o mi garganta no me dejaba hablar y mi cuerpo se quedó quieto, yo dije de aquí me abro, pero cuando me dirigí al ascensor sentí un apretón y me tiran contra la pared, me lastimé un poco el hombro porque eso fue un taponazo, quedé en el piso”.

“Era como si estuviera muy pesado, el hombre me miraba y se me acercó, me corrió y cogí el celular y alumbré un poco y veo al hombre y aunque quería salir corriendo no podía ni hablar, yo estaba consciente, pero nada podía hacerle al hombre, luego me cogió del hombro y me pegó contra el murito de la escalera”, agregó.

Tras esto, dos vigilantes llegaron a auxiliar a su compañero. “Yo quería decirles que el tipo estaba ahí, pero no podía hablar y de un momento a otro me coge de una pierna y le pegó sin querer a la compañera, ella dice que sintió algo también y se puso a orar y ahí empecé a sentirme mejor, quedó como si me hubieran metido una pela. Quedé un poco lastimado”, remarcó.

Por último, el guardia manifestó que pidió ser trasladado a otro lugar de trabajo, ya que siente temor de volver a encontrarse con el “ente”.