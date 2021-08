Día de la cerveza: consumo moderado ayuda a los huesos y riñones

Con alcohol o sin alcohol, tradicionales o artesanales, cada día se conocen más propiedades y beneficios del consumo moderado de cerveza. Según el informe 2021 elaborado por Expansivity, en Chile se consumen 199 cervezas por cabeza, obteniendo el quinto lugar en América del Sur.

Este viernes 6 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Cerveza y el sommelier de Casa de la Cerveza, Ricardo Alves, detalla algunas curiosidades sobre su origen y los importantes beneficios que tiene para la salud.

Es una de las bebidas más antiguas del mundo: Los primeros datos sobre su origen, se remontan aproximadamente a 6.000 años en la Mesopotamia (hoy Kuwait e Iraq). Existen indicios de que el pueblo sumerio ya conocía la fermentación de bebidas y cereales.

Los egipcios construyeron las pirámides bebiendo mucha cerveza: Los constructores de pirámides recibían 4 litros de cerveza por día para beber, ya que era una bebida más limpia que el agua del Río Nilo.

3- Ayuda a los huesos: Científicos estadounidenses de la Universidad de California, afirmaron a la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, que la cerveza es una fuente rica en silicio, un mineral que está asociado a la protección de la masa ósea y previene enfermedades como la osteoporosis.

4- Ayuda a los riñones: Según un estudio publicado en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology, el consumo moderado de cerveza, puede reducir hasta en un 40% el desarrollo de piedras en los riñones.

5– Ayuda la fertilidad de los hombres: Según información publicada en el portal Daily Mail, beber este alcohol ocasionalmente, aumenta la fertilidad masculina por los antioxidantes provenientes del Xanthohumol, un producto natural que se encuentra en el lúpulo que contiene la cerveza y que se encarga de proteger las células del esperma.