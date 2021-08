Parque Safari recibió multa en mayo por no cumplir con las condiciones de seguridad

Parque Safari recibió una multa en mayo de este año, de parte de la Seremi del Trabajo, debido a que no cumplía con las condiciones de seguridad. Este dato surgió luego de que este viernes 6 una trabajadora de 21 años falleció luego de recibir el ataque de un tigre mientras ella hacía labores de limpieza.

Como publicó Biobío, la seremi de Trabajo de la Región de O’Higgins Pamela Medina informó que el recinto recibió esta multa debido a las medidas para la seguridad de los operarios. Y además porque no informó de un accidente que sufrió una de las trabajadoras del recinto, también con felinos.

Este hecho ocurrió a comienzos de mayo pasado. En los momentos en que una de las trabajadoras se encontraba realizando labores de limpieza, y agachada, una leona arremetió hacia el lugar donde se encontraba. Lo hizo en “pos de juego”. Pero al intentar huir, la mujer se enganchó una mano.

En el documento se aprecia que el fiscalizador enviado a Parque Safari dice que el accidente no fue denunciado a la Asociación Chilena de Seguridad, en un plazo de 24 horas. Eso era lo que correspondía. Tampoco, se señala en un documento, se informó a la Inspección del Trabajo sobre el accidente. Y por último se señala que el Parque Safari no mantiene “las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral, al no vigilar que los trabajadores cumplan correctamente los procedimientos de trabajo”.

La seremi del Trabajo explicó que “por estos hechos se le cursaron las infracciones respectivas en su momento”.