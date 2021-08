José Antonio Kast se descarga tras recibir un “guate” en Ovalle: “El ‘valiente’ salió arrancando”

Ayer me pegaron un guate en Ovalle. Y el “valiente” salió arrancando.



Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mi.



Para la próxima, dejemos la cobardía de lado y hablemos cara a cara, con argumentos. Atrévanse! pic.twitter.com/YD8DNmCHKc