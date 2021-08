La Roja descarta complejo en Cerro Chena: “No queremos estar en un lugar que genera división en los chilenos”

Todo parece bien encaminado para que la Selección chilena de fútbol cuente con un nuevo recinto deportivo. Y así dejar atrás a Juan Pinto Durán, histórico complejo que albergó incontables microciclos y entrenamientos de la Roja.

En conversación con La Tercera, Pablo Milad comentó que ya se cuenta con una base importante respecto a la edificación del nuevo “búnker” del combinado nacional.

“Hoy tenemos un terreno elegido, cerca de Santiago. Estamos esperando tener el documento de la entrega para hacerlo oficial. No queremos anunciar hasta que eso llegue, por lo que implicó y la experiencia que tuvimos. Sí ya está en proceso de toda la parte legal con Bienes Nacionales”.

Por qué la Roja no se fue al Cerro Chena

Cabe recordar que durante el año pasado se dio a conocer un nombre puntual de un terreno para la construcción. “A nosotros nos ofrecieron el Cerro Chena. Nos interesó por la ubicación, al lado de la carretera, directo para ir al aeropuerto, un terreno plano, eran 17 hectáreas. Sabíamos que le pertenecía al Ejército, pero el ministro nos dijo que se habían iniciado las gestiones”, consignó Milad.

No obstante, el jefe de la ANFP explicó las razones por las cuales se descartó dicha opción: “Encontramos que era un terreno que tenía mucha historia, no queremos un terreno que genere división en los chilenos. La selección une. Por eso no seguimos con la intención de seguir con el Cerro Chena, por los detenidos desaparecidos, por una época tan dura en nuestro país”.

Asimismo, Milad había dicho a Radio Cooperativa que la Roja no dejará el complejo de Pinto Durán, que se empleará para las elecciones menores. Por otra parte, no se refirió al rechazo del Sindicato de Árbitros Profesionales a su idea de traer “árbitros brasileños para mejorar el nivel de nuestro referato”.

El Sindicato de Árbitros emitió esta tarde una declaración pública precisando su posición respecto al tema.